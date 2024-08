WIG20 przyjął cztery mocne ciosy. I na razie wystarczy?

Nowe rozdanie przed bykami

Piotr Neidek, BM mBanku

Wydarzenia z poprzedniego poniedziałku zostały już zatarte na azjatyckich parkietach. Wprawdzie nie wszystkie rynki w Azji są dzisiaj otwarte, ale tam gdzie świeci się światło, panuje względny spokój. W Hong Kongu notowania (stan na godz. 06:00) są na podobnych poziomach co w piątek. Tak samo jest w Szanghaju, jednakże konsolidacja Shanghai Composite Index na niskich poziomach cenowych nie wróży nic optymistycznego. Najwięcej zieleni widać w Sydney, a także w Seulu. Straty odrobił Taiex Index i po zeszłotygodniowym tąpnięciu na Tajwanie zostały już tylko wspomnienia.

Poranne notowania kontraktów terminowych na DAX ponownie wskazują na przewagę popytu. Kwadrans po godzinie 6:00 futures znajdowały się na poziomie 17870, czyli jest to powyżej czwartkowych maksimów. Na rynku kasowym jest sporo miejsca do zwyżki. mDAX ma wciąż nad sobą niedomkniętą lukę bessy. Podobnie sDAX, który odnotował cztery spadkowe tygodnie pod rząd. Natomiast DAX konsekwentnie wspina się na północ i próbuje przebić się przez kolejne poziomy oporu. W piątek nie udało się zamknąć sesji powyżej 17737 punktów, co może lekko niepokoić. Gdyby jednak ten wyczyn się udał w kolejnych dniach, a momentum jak na razie sprzyja bykom, to kolejnym wyzwaniem ma prawo okazać się strefa 18.1k. Tam nakładają się na siebie niezależne poziomy oporu. Mowa o zniesieniu Fibonacciego 61.8% ostatnich spadków, luce bessy i lokalnym denku z poprzedniego miesiąca.

W piątek zabrakło dwóch oczek do tego, aby S&P500 zakończył tydzień nad kreską. Statystycznie indeks ma za sobą kolejny, spadkowy okres. Pod względem czasu trwania przeceny jest to najsłabszy okres od maja 2022 r. Od tegorocznego szczytu benchmark ten stracił maksymalnie 550 punktów, zaliczając spadek o -9.78%. Ostatnia raz podobna przecena miała miejsce w drugiej połowie 2023 r. Wówczas spadkowa fala osiągnęła podobne rozmiary. Spadek punktowo był o 50 oczek mniejszy, ale procentowo trochę większy i wynosił -10.9%. Geometrycznie te dwie spadkowe fale są do siebie zbieżne. To daje bykom pretekst do powrotu na parkiet.

Indeks szerokiego rynku ma za sobą trzy spadkowe podfale. Podręcznikowo zbudowany został zygzak a-b-c, który definiuje korekty. To może oznaczać, że ostatnie spadki to wciąż tylko korekta w hossie. Jeżeli jednak przecena na Wall Street będzie kontynuowana, wówczas w miejsce pojęcia korekty pojawi się impuls bessy. A z takowym inwestorzy zaczęli się ostatnio liczyć. Odczyt danych makroekonomicznych oraz sytuacja na rynku długu nie napawa optymizmem. Teoretycznie cykl prezydencki jeszcze sprzyja akcyjnym bykom, ale do wyborów w USA jest już coraz mniej czasu.

MSCI Poland zakończył tydzień ze stratą -3.5%. Jest to nieco więcej niż WIG20, ale kształt tygodniowej świeczki wskazuje na odradzający się popyt. Na rynku walutowym wyhamowała przecena złotego. To stwarza warunki do korekty czy nawet do ponownego umacniania się polskiej waluty w średnim terminie. Brakuje jednak kluczowych sygnałów negujących niekorzystne dla PLN sygnały. Te się pojawiły w lipcu i jak na razie nie zostały w całości zanegowane. WIG20USD, czyli benchmark ukazujący to, co widzą zagraniczni inwestorzy, ma za sobą najgorszy okres od prawie roku. Jednakże na wykresie miejsca do spadków nie ma już zbyt wiele.