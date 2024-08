Patrząc na to co działo się w ostatnich dniach na rynkach azjatyckich, może z kolei mówić o względnym spokoju. Nikkei225 co prawda spadł, ale stracił „tylko” 0,7 proc. Kospi zakończył dzień 1 proc. pod kreską.

Szukanie rynkowych pretekstów

Co dzisiaj mamy w kalendarzu makro? - Dziś, po piątkowej niespodziance w danych o rynku pracy w USA, tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych mogą wzbudzić większe zainteresowanie niż zwykle. Konsensus Bloomberga wskazuje na utrzymanie liczby nowych wniosków na poziomie przekraczającym 240 tys. Silniejszy wzrost mógłby podsycić obawy o kondycję amerykańskiego rynku pracy — podkreślają ekonomiści PKO BP. Obecnie każdy pretekst może być wykorzystany do mocniejszego ruchu w górę lub w dół. Wiele więc wskazuje na to, że na wyższą zmienność trzeba być po prostu przygotowanym. Ta zresztą wróciła na rynek kryptowalut. Odbicia w górę próbuje bitcoin. Dzisiaj drożeje on o ponad 3 proc. i jest powyżej 57 tys. USD.