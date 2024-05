Niedźwiedzie próbują coś ugrać na GPW

Wczorajsza sesja ostudziła zapędy kupujących na GPW. WIG20 stracił na wartości 1 proc. i oddaliły się tym samym od poziomu 2600 pkt, który udało mu się dotknąć podczas poniedziałkowej sesji. Dzisiaj, przynajmniej na razie, robimy kolejny krok w tył. Od początku notowań to znów sprzedający mają więcej do powiedzenia. Po dwóch godzinach handlu indeks największych spółek naszego parkietu tracił około 0,6 proc. Pod kreską były także średnie i małe firmy. mWIG40 w tym czasie spadał 0,5 proc., zaś sWIG80 był jedynie 0,1 proc. pod kreską.

Niewielkimi zmianami zakończyła się wczorajsza sesja na Wall Street. S&P 500 zyskał 0,25 proc., zaś Nasdaq urósł 0,2 proc. Mimo niewielkich zmian indeksom udało się ustanowić nowe rekordy. Amerykanie żyją sezonem wynikowym, szczególnie, że przed nami wyniki firmy Nvidia. - Inwestorzy wstrzymują oddech przed publikacją kwartalnych wyników Nvidii, które poznamy dopiero po zakończeniu sesji. Wyceny opcji na akcje producenta chipów uwzględniają zmianę kursu o ok. 9 proc. w obu kierunkach do końca tygodnia. Spółka jednak przyzwyczaiła rynek w ostatnich kwartałach do ożywionej reakcji po publikacji wyników – na kolejnej sesji po publikacji raportu za IV kwartał 2023 r. akcje Nvidii podrożały o ponad 16 proc. - wskazuje Patryk Pyka, analityk DI Xelion. Dodaje on jednocześnie, że dziś również zwrócić uwagę na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. - Minutes FOMC mogą rzucić trochę nowego światła na posiedzenie, które ugruntowało przekonanie, że do obniżek stóp dojdzie później niż oczekiwano. We wtorek Ch. Waller z Fed stwierdził, że przed decyzją o rozpoczęciu cyklu obniżek potrzeba kilku miesięcy dobrych danych o inflacji, by odbudować przekonanie o trwałości jej spadku. Na ten moment rynek wycenia prawdopodobieństwo dokonania pierwszej obniżki na posiedzeniu wrześniowym w okolicach 60 proc. - zwraca uwagę Pyka.

Kryptowaluty przyciągają uwagę

Spokojnie było także na rynkach azjatyckich. Nieznaczny spadek zaliczył Hang Seng. O prawie 0,9 proc. spadł Nikkei225. Niewiele nad kreską dzień zakończył Kospi oraz Shanghai Composite.

Patrząc na inne klasy aktywów warto dzisiaj zwrócić uwagę na bitcoina. Ten notuje co prawda niewielki wzrost, a w pierwszej części dnia osiągnął wartość 70 tys. USD. Nieznacznie po ostatnim rajdzie traci Ethereum, które czeka na zatwierdzenie funduszy ETF w USA. Ponad 1 proc. traci zaś ropa naftowa. Korekta spadkowa, chociaż na razie niewielka, zawitała także na rynek metali szlachetnych. Złoto cofnęło się w okolice 2415 USD za uncję.