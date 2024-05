Do większych zakupów nie zachęcają jednak negatywne nastroje na zagranicznych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na zachodnioeuropejskich giełdach rozpoczęła notowania na minusach, ale trzeba zauważyć, że nie spadki są zbyt głębokie. Wyraźnie lepiej radzą sobie za to parkiety z naszego regionu, na których więcej do powiedzenia mają kupujący, czego potwierdzeniem jest kolor zielony na indeksach.

Na giełdzie w Warszawie zainteresowaniem kupujących cieszą się największe spółki z indeksu WIG20. Najefektowniej drożeje CD Projekt, którego papiery wróciły do łask po środowej realizacji zysków. Na celowniku kupujących znalazły się także spółki surowcowe z KGHM na czele, któremu sprzyja kontynuacja zwyżek cen miedzi na światowych rynkach, w wyniku których Cena tego metalu osiągnęła właśnie najwyższy poziom od dwóch lat. Do zwyżek przyłączyły się także wybrane banki, choć zasięg czwartkowych zwyżek ich kursów jest mocno ograniczony. Maruderem w tym gronie są Alior oraz Pekao, notując lekkie spadki. Chętnie pozbywano się także akcji Grupy Kęty, Budimeksu i Kruka.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów także na szerokim rynku akcji, gdzie w czwartkowy poranek wyraźną przewagę mają drożejące walory. W indeksie mWIG40 wzrostom przewodzi PKP Cargo , drożejąc ponad 7 proc. Z kolei wśród "maluchów" z indeksu sWIG80 najbardziej okazałą zwyżką może się pochwalić Comp będąc 6,2 proc. na plusie. Co istotne, oba indeksy mogą się pochwalić rekordami wszech czasów.