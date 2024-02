Byki znów próbują wrócić do gry

Wczorajsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się symbolicznym spadkiem WIG20. Ostatnio jednak nasz rynek robi jeden krok naprzód, by potem zrobić krok w tył. Dzisiaj wypadałoby więc zrobić krok naprzód i początek dnia wskazuje, że faktycznie jest to możliwe.

Od początku piątkowej sesji mamy na rynku przewagę byków. WIG20 w miarę upływu czasu się rozkręca i po godzinie handlu zyskiwał już ponad 1 proc. Do mocnych wzrostów wracają banki. Sektorowy indeks WIG — Banki zyskuje dzisiaj blisko 2 proc. Liderem wzrostów w gronie największych spółek jest jednak KGHM, który zyskuje prawie 3 proc. Wzrostowy początek dnia mamy również na innych europejskich rynkach. DAX zyskuje około 0,6 proc., francuski CAC40 rośnie 0,5 proc.

Europejskim rynkom pomogła m.in. zwyżkowa sesja na Wall Street. S&P 500 zyskał prawie 0,6 proc. Nasdaq urósł 0,3 proc. - Uważamy to za świetny wynik w kontekście danych. Wpływ jakichkolwiek słabych publikacji jest obecnie co prawda zaburzony przez błyskawiczne spadki rentowności długu, gdy tylko się ukazują, ale wczoraj 2-latki odrobiły ten efekt przed końcem dnia. Raport o sprzedaży detalicznej wyglądał bardzo słabo – dynamika wyniosła -0,8 proc. m/m przy prognozach -0,2 proc. m/m i to pomimo ujemnej rewizji liczb za grudzień. Szybko pojawiły się komentarze zwracały uwagę na złą pogodę w pierwszej połowie stycznia i sugerujące, że przy takim rynku pracy mamy do czynienia z efektem jednorazowym, ale nie zmienia to faktu, że w tym tygodniu jakikolwiek wzrost cen akcji w USA stoi w jaskrawej sprzeczności z kluczowymi publikacjami makroekonomicznymi, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że odczyty obu indeksów Fed (nowojorskiego i filadelfijskiego) były lepsze od oczekiwań - wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Czytaj więcej Giełda Poranek maklerów: Kolejny tydzień na plusie? Czwartek przyniósł kontynuację odreagowania po wtorkowych spadkach – zauważają analitycy w porannych komentarzach. Dotyczyło to jednak głównie rynków zachodnich. Warszawa wypadła neutralnie.

Zazieleniło się na rynkach azjatyckich. Świetnie radził sobie Hang Seng, który zyskał na wartości 2,5 proc. Udany dzień miał także Kospi, który urósł 1,3 proc. Blisko 0,9 proc. zyskał Nikkei225.