Poranek maklerów: Kolejny tydzień na plusie?

Opór 2380 punktów jest trudnym przeciwnikiem

Paweł Śliwa, BM mBanku

Wczorajsza sesja w Polsce była relatywnie neutralna. Poszczególne indeksy nie oddaliły się od zamknięcia z wcześniejszej sesji. Pomimo że przeważa kolor czerwony w tabeli wyników, to niedźwiedzie nie mają powodów do zadowolenia. Na wyróżnienie zasługuje tylko sektor gier, gdzie byki „wykręciły” wynik +2,1%.

W przypadku Wig20 coraz odważniej można mówić o formacji podwójnego szczytu. Opór 2380 punktów jest trudnym przeciwnikiem. Ostatnie sesje są blisko tej wartości, ale widoczna jest mała konsolidacja tuż pod szczytem. Może to być zaproszenie do rozbudowania w cenie i czasie korekty, której podstawą jest wsparcie 2200 punktów. Jeżeli byki nie zdołają pokonać ww. oporu, to taki scenariusz należy uwzględnić w najbliższych dniach.

Za oceanem atmosfera podobna do tej w kraju. Technologiczny parkiet Nasdaq zamknął się lekko powyżej zera. Wydarzeniem dnia były kwartalne wyniki Cisco. Nie zadowoliły one inwestorów, bo ten podmiot stracił blisko 2,5%. Pozytywnie wyróżnił się DJI, który dodał 348 punktów do swoje wartości, co oznacza wzrost o blisko 1%.

S&P500 też na plusie, ale skromnie, bo tylko 0,59%. To dodatkowa cegiełka w silnych wzrostach trwających od października. Jeżeli dzisiejsza sesja będzie podobna do wczorajszej, to ten tydzień będzie koloru zielonego, podobnie jak czternaście z ostatnich piętnastu. Ma to też swoje konsekwencje. Silne wzrosty są zapowiedzią korekty. Taką informację próbują nam przekazać wykupione wskaźniki na tygodniowym wykresie tego instrumentu.

W Azji sesja trwa, ale widać powoli liderów. Japoński Nikkei225 przekroczył barierę 1% wzrostu. Wtóruje mu giełda południowokoreańska. KOSPI zyskuje 33 punkty, co przybliża go do ważnego oporu 2670 punktów.