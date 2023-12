Byki wciąż w natarciu. Czy WIG20 zaatakuje 2400 pkt?

Na warszawskiej giełdzie zapowiada się kolejny wzrostowy dzień. Od początku notowań byki mocno ruszył do ataku. WIG20 w pierwszej godzinie rósł już nawet ponad 1 proc. ustanawiając tym samym nowy rekord hossy. Wynosi on na ten moment 2380 pkt i zdobycie przez nasz flagowy indeks poziomu 2400 pkt wydaje się coraz bardziej realnym scenariuszem. Co prawda po godzinie notowań skala zwyżek nieco przygasła, a ruch ten można przypisywać mieszanym odczytom z polskiego gospodarki, ale nadal WIG20 utrzymywał się 0,5 proc. na plusie. Jeśli zwyżki utrzymają się do końca dnia będzie to szósta z rzędu wzrostowa sesją w wykonaniu indeksu blue chips.

Wsparcie dla naszych byków po raz kolejny okazali się Amerykanie. Na Wall Street nastroje także są świetne o czym przekonaliśmy się wczoraj. S&P 500 zyskał 0,6 proc., zaś Nasdaq 100 urósł 0,5 proc. - Nasdaq 100 poprawił wczoraj tegoroczne rekordy oraz ustanowił nowe, historycznie wysokie zamknięcie. O podobny wyczyn wciąż walczy S&P 500, który we wtorek umocnił się o 0,6 proc.. Do sufitu sprzed kilkunastu miesięcy brakuje już tylko 50 pkt i przy sprzyjających wiatrach jankeskim bykom wyczyn ten może udać się już dzisiaj. Inną kwestią jest to, co dalej, bo wykupienie indeksu wciąż rośnie. Dzienny RSI ostatni raz osiągał takie wartości jak obecnie we wrześniu 2020 r. Był to okres, kiedy indeks uciekał na północ, ustanawiając kolejne rekordy hossy. Wówczas jednak S&P 500 celebrował wybicie historycznych szczytów, od których starał się jak najmocniej oddalić. Nie uchroniło go to jednak przed 10 proc. korektą w kolejnych tygodniach. Jednakże kluczowe wsparcie ważne w tym tygodniu, zlokalizowane na wysokości 4593 pkt, wydaje się być niezagrożone — wskazuje Piotr Neidek, analityk BM mBanku.

Powiew optymizmu widzieliśmy także na rynku azjatyckich. Świetnie zaprezentował się Nikkei 225, który zyskał 1,4 proc. Jeszcze większy popis dał Kospi, który urósł 1,8 proc. Hang Seng przed zamknięciem notowań rósł 0,6 proc.

Przed nami dzisiaj jeszcze odczyty z amerykańskiej gospodarki. Dodatkową atrakcją dzisiaj jest trwający finał gry giełdowej Parkiet Challenge. Już pierwsza godzina handlu pokazała, że będzie to rozgrywka pełna emocji.