Poranek maklerów – Św. Mikołaj daje radę!

DAX walczy

Piotr Neidek, BM mBanku

DAX próbuje utrzymać się w strefie historycznych szczytów i chociaż wykupienie nie sprzyja, to jednak bykom udaje się bronić powyżej 16500 pkt. Wczoraj pomimo marazmu panującego pośród największych spółek, druga i trzecia linia Deutsche Boerse wykazały się podwyższoną aktywnością. mDAX zyskał 0,9% i jak na razie indeks średnich spółek jest na właściwej drodze do wrześniowych maksimów. Natomiast reprezentant maluchów sDAX finiszował w strefie tegorocznych szczytów. Do wybicia 13880 pkt brakuje jeszcze 150 oczek. Jeżeli zmienność zostanie utrzymana, to byki nie powinny mieć większego problemu z taką zwyżką. Weihnachtsmann dzielnie się spisuje na Deutsche Boerse, a do świąt Bożego Narodzenia pozostały jeszcze trzy sesje.

Nasdaq 100 (+0,5%) poprawił wczoraj tegoroczne rekordy oraz ustanowił nowe, historycznie wysokie zamknięcie. O podobny wyczyn wciąż walczy S&P 500, który we wtorek umocnił się o +0,6%. Do sufitu sprzed kilkunastu miesięcy brakuje już tylko 50 oczek i przy sprzyjających wiatrach jankeskim bykom wyczyn ten może udać się już dzisiaj. Inną kwestią jest to, co dalej, bo wykupienie indeksu wciąż rośnie. Dzienny RSI ostatni raz osiągał takie wartości jak obecnie we wrześniu 2020 r. Był to okres, kiedy indeks uciekał na północ, ustanawiając kolejne rekordy hossy. Wówczas jednak S&P 500 celebrował wybicie historycznych szczytów, od których starał się jak najmocniej oddalić. Nie uchroniło go to jednak przed 10% korektą w kolejnych tygodniach. Jednakże kluczowe wsparcie ważne w tym tygodniu, zlokalizowane na wysokości 4593 pkt, wydaje się być niezagrożone.

Już drugi dzień z rzędu sWIG80 nie zdołał pobić rekordu hossy. Otoczenie sprzyjało, jednakże sWIG80 mimo lekkiej zwyżki o 0,1% zamknął się poniżej 22775 punktów. Biorąc jednak pod uwagę poruszenie w drugiej i trzeciej linii Wall Street jak i Deutsche Boerse, byki znad Wisły prawdopodobnie nie powiedziały ostatniego słowa.

Honor maluchów obroniły średniaki. mWIG40 (+0,8%) dokonał dwóch wyczynów. Po pierwsze zamknął się na najwyższym w historii poziomie 5879 pkt, oraz w ciągu sesji przekroczył dotychczasowe maksima ustanowione podczas sesji w ubiegły piątek. Rośnie szansa na neutralizację zeszłotygodniowego cienia, jaki pojawił się na wysokości listopadowego sufitu z 2021 r. Nie oznacza to jednak, że ryzyko związane z podwójnym szczytem przestało istnieć. Teoretycznie nadal niedźwiedzie mogą próbować rozegrać to na swoją korzyść. Jednakże kondycja byków jak na razie na to nie pozwala. WIG ponownie ustanowił nowy rekord a WIG20 wspierany USD/PLN, podąża na północ.

Kolejna dobra sesja na rynkach finansowych

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska