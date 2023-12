11:36 Część zawodników spóźniła się z realizacją zysków

11:34 Kolejne przetasowania w rankingu

Na drugie miejsce w rankingu wraca Krzysztof Desput, który zajmował to miejsce po I etapie. Desput zyskuje m.in. na osłabieniu notowań PKO BP.

11:31 WIG20 wraca do punktu wyjścia

Z ponad 1-proc. zwyżki z rana nie wiele już zostało. Po 150 minutach środowej sesji indeks dużych spółek wraca do poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia.

10:59 Zapraszamy na rozmowę z jednym z uczestników

10:47 WIG20 przygasa. Zyskują giełdowe niedźwiedzie

Indeks dużych spółek po blisko dwóch godzinach sesji zyskuje już tylko 0,5 proc. Okres cofnięcia sporo pozmieniał w finałowej tabeli Parkiet Challenge. Najlepiej ostatnie kilkadziesiąt minut wykorzystał Aleksander Krysiak, który notuje blisko 15-proc. zwyżkę.

10:22 Zobacz galerię zdjęć z finału Parkiet Challenge

1 / 24 Finał Parkiet Challenge 2023 Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

10:17 Mamy zmianę na fotelu lidera

Na pierwsze miejsce wskakuje Aleksander Krysiak z prawie 15-proc. stopą zwrotu.

09:54 WIG20 znów bije rekord

Rozwój sesji wciąż zachęca do trzymania się rynku. Po niecałej godzinie środowej sesji WIG20 zyskuje ponad 1 proc., sięgając 2379 pkt.

09:51 Lider Karol Kruczek zyskuje dzięki zwyżkom WIG20

09:45 Po trzech kwadransach dwa czołowe miejsca wciąż zajmują Karol Kruczek i Marcin Kucharczyk

09:38 Gra zaczęła się na dobre. Najlepsi utrzymują ponad 10-proc. stopy zwrotu

09:22 Sesja dla giełdowych byków

Dzisiejsza sesja zapowiada się udanie dla inwestorów z optymistycznym podejściem do rynku. WIG20 zyskuje już 0,9 proc.

09:16 10 procent zysku w 15 minut

Gorący start finału. Pierwsi zawodnicy notują już ponad 10-proc. stopy zwrotu. Po kwadransie sesji numerem jeden jest Marcin Kucharczyk, który na koncie ma 20,6 tys. zł. Miejscem lidera co chwilę zamienia się z Karolem Kruczkiem.

09:02 Środową sesję otworzył Andrzej Stec, red. naczelny Gazety "Parkiet"

08:58 Za chwilę oficjalny start

08:42 W Sali Notowań pojawili się już pierwsi uczestnicy

08:40 Rozgrywka na kontraktach

W finale Parkiet Challenge jak zwykle uczestnicy będą inwestować w kontrakty terminowe dostępne na GPW – na indeksy, waluty oraz akcje spółek. Kontrakty oznaczają możliwość gry zarówno na wzrost, jak i spadek notowań, a dzięki dźwigni cechują się wysoką zmiennością. Powinniśmy być więc świadkami sporych przetasowań w finałowej tabeli.

Rynek instrumentów pochodnych na GPW rusza o 8.45 i właśnie o tej porze rozpocznie się dzisiejsza rywalizacja.

08:32 30 tys. zł dla trójki na podium

Tradycyjnie dla zwycięzców Parkiet Challenge mamy nagrody finansowe. Zwycięzca wzbogaci się o 15 tys. zł, laureat drugiego miejsca – o 10 tys. zł, a trzeciego miejsca – o 5 tys. zł. Finaliści otrzymają także nagrody rzeczowe.

08:26 Młodzi inwestują

Najmłodszym uczestnikiem finału jest 21-letni Maksymilian Kuch, z nickiem „TheBanker”. Przystępuje do rywalizacji z dziewiątego miejsca ze stanem portfela 18 162,63 zł.

08:20 Kobiety górą

Na pierwszym miejscu do finału przystępuje reprezentantka płci pięknej – Monika Ceglarek, która w I etapie gry kryła się pod nickiem „monika12”. Jej wynik na starcie ostatecznej rozgrywki to 19 293,77 zł dzięki imponującej stopie zwrotu 28,6 proc. w I etapie.

W pierwszym etapie mamy jeszcze jedną panią, Magdalenę Kaźmierkiewicz (nick „zpamietnikametodyka”), która zanotowała imponujący finisz, zwyciężając w ostatnim tygodniu pierwszego etapu z bezkonkurencyjną w tej edycji tygodniową stopą zwrotu 17,82 proc. Co ciekawe, pani Monika już raz wystąpiła w finale Parkiet Challenge – przed trzema laty. A teraz potwierdziła swoją skuteczność w inwestowaniu.

08:11 Oto lista finalistów

Dziesiątkę finalistów prezentujemy poniżej. Przystępują do dzisiejszego finału z takim stanem portfela, z jakim skończyli pierwszy etap. A przypomnijmy, że wszyscy zaczynali go z kwotą wirtualnych 15 tys. zł.

08:02 Najlepsi zostawili indeksy daleko w tyle

W tym roku rynek w czasie I etapu rozpieszczał inwestorów, krajowe indeksy szły w górę i biły rekordy – tegoroczne lub nawet historyczne. Aby zdobywać nagrody tygodniowe, które przyznawaliśmy co tydzień trójce najlepszych, a także dostać się do finału, nie wystarczyło jednak tylko iść zgodnie z trendem, trzeba było wybić się zdecydowanie ponad przeciętność. By znaleźć się w gronie finalistów, potrzebna była stopa zwrotu zbliżona do 20 proc. Dla porównania, w czasie pierwszego etapu naszej gry, czyli od 20 listopada do 15 grudnia, indeks WIG zyskał ok. 4,1 proc.

07:50 Rok temu emocji nie zabrakło

To już piąty finał, który przeprowadzamy w aktualnej formule. Przypomnijmy, jak przebiegała finałowa rozgrywka przed rokiem: Kto zwycięży w Parkiet Challenge 2022? Czas na finał!

Wówczas walka trwała do samego końca. Zwycięzcą okazał się Emil Nowak, który wskoczył na pierwsze miejsce w ostatnich minutach dzięki udanym transakcjom na kontraktach na dolara. Zakończył rywalizację z kwotą 20 049 zł, uzyskując łącznie w I etapie i finale 33,7-proc. stopę zwrotu.

07:37 Finał w sercu rynku

Przez cztery tygodnie uczestnicy Parkiet Challenge inwestowali wirtualne pieniądze na realnym rynku – w akcje z WIG20, mWIG40 i dostępne na GPW instrumenty ETF. Z około 1200 graczy wyłonionych zostało dziesięciu najlepszych, którzy zmierzą się dziś w finale w siedzibie warszawskiej giełdy, a konkretnie w samym sercu rynku – w Sali Notowań GPW.

Adobestock