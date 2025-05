Franklin Templeton nabędzie około 0,7 mln akcji Quercus TFI w ramach połączenia. Ponadto Franklin Templeton nabędzie za wkład gotówkowy około 4 mln akcji Quercusa TFI po 10 zł. Po tych transakcjach łącznie Franklin Templeton posiadać będzie około 4,7 mln akcji (9 proc. obecnej liczby akcji). Finalizacja operacji jest oczekiwana w IV kwartale tego roku. Ponadto intencją Franklin Templeton jest niebranie udziału w ewentualnym skupie akcji własnych Quercusa TFI w roku 2026 (jeśli nie spowoduje to osiągnięcia progu 10 proc. akcji i głosów), co pozwoli na zwiększenie zaangażowania do blisko 10 proc.

- Zakładamy, że jest to pierwszy etap naszej strategicznej współpracy z Franklin Templeton, głównie w obszarze produktowym i sprzedażowym. Mamy nadzieję na umocnienie pozycji rynkowej i zdynamizowanie rozwoju w przyszłości, w szczególności dzięki dalszemu rozwojowi relacji z największymi polskimi bankami w segmencie klientów private banking – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI.

Jak podano, fuzja umożliwi Franklinowi Templetonowi skoncentrowanie wysiłków na dystrybucji swoich globalnych możliwości inwestycyjnych w Polsce za pośrednictwem luksemburskich funduszy SICAV. Franklin Templeton wzmacnia lokalne zarządzanie aktywami w Polsce poprzez udziały w Quercusie.

- Połączenie to pozwoli nam lepiej dopasować ofertę dla polskich inwestorów, koncentrując nasze wysiłki na dystrybucji globalnych rozwiązań inwestycyjnych. Jednocześnie nasi inwestorzy zyskają szerszy dostęp do lokalnej wiedzy inwestycyjnej z wiodącym polskim podmiotem zarządzającym aktywami. W przyszłości skoncentrujemy nasze wysiłki na dystrybucji oferty funduszy luksemburskich wśród polskich inwestorów. Cieszymy się, że w Quercusie znaleźliśmy strategicznego lokalnego partnera, który w razie potrzeby może wykorzystać nasze globalne strategie – mówi Sandeep Singh, szef regionu CEEMEA i Indii Franklina Templetona.

- Mamy nadzieję, że to partnerstwo wzmocni naszą pozycję rynkową i przyspieszy nasz rozwój, szczególnie poprzez rozszerzenie relacji z największymi polskimi bankami. Ponadto, flagowe fundusze luksemburskie Franklin Templeton zwiększą różnorodność naszej oferty produktowej – dodaje Buczek.