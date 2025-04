Marcowy wzrost surowców, ale i polskie akcje błysły

Coraz bliżej cięcia

Pozostałe kategorie funduszy zeszły miesiąc na ogół kończyły z dodatnią stopą zwrotu. Najmocniej inwestorów cieszyło zachowanie surowców – złoto raz po raz biło rekordy i nawet początek kwietnia przynosi kolejne historyczne maksima. Wzrost kruszcu sprawił, że fundusze metali szlachetnych zarobiły przeciętnie w marcu 10,7 proc., a to daje ponad 23 proc. zysku od początku roku i oczywiście czyni tę grupę najsilniejszą na całym rynku. Fundusz z tej kategorii okazał się też w marcu najsilniejszym na całym rynku. Mowa o Esaliens Złota i Metali Szlachetnych, który wypracował 16,8-proc. zysk.

W otoczeniu napięć i niepewności związanych z polityką USA odnośnie do ceł czy wojny między Rosją a Ukrainą polskie akcje mimo wszystko nadal radziły sobie w marcu bardzo dobrze. Tym razem silniejsze były fundusze małych i średnich spółek, które przeciętnie zarobiły po 3,4 proc. Był to wynik o 0,6 pkt proc. wyższy od osiągnięć funduszy akcji polskich uniwersalnych. Z dwóch wspomnianych grup funduszy polskich akcji najwyższą stopę zwrotu w ubiegłym miesiącu osiągnął Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek i było 14,6 proc. Tuż za nim uplasowały się pasywny Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ i aktywny Esaliens Małych i Średnich Spółek. Dwa fundusze polskich akcji (oba należą do grupy uniwersalnej) poniosły jednak straty. To mBank Innowacji PL oraz Franklin Zdywersyfikowany Akcji.

Obie wspomniane kategorie funduszy polskich akcji rozdzieliły fundusze europejskich rynków wschodzących.

Powodów do wstydu nie mają także fundusze polskich obligacji, zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych, choć tym razem wyniki były najczęściej skromniejsze niż w lutym. Najmocniejszą z głównych grup były fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych, które średnio zarobiły po 0,53 proc.

Początek nowego miesiąca może jednak wskazywać, że najlepsze fundusze obligacji mają przed sobą. Na przełomie marca i kwietnia rentowności papierów skarbowych zaczęły spadać (ceny rosnąć), a czwartkowa sesja przyniosła kumulację umocnienia papierów skarbowych. Oprocentowanie polskich obligacji dziesięcioletnich malało po południu o 16 pkt baz., do 5,53 proc. To poziom ostatni raz widziany przed czterema miesiącami. Być może to początek wyczekiwanej już od kilkunastu miesięcy hossy obligacji.

– Obniżki stóp procentowych w wydaniu EBC i Fedu będą kontynuowane. Czynnik ten powinien w końcu spowodować wyraźniejszy ruch wzrostowy cen obligacji – mówi Mariusz Nowak z BM Pekao.