Ostrożność wobec nowoczesnych technologii dopiero teraz procentuje

Nie trzeba długo szukać, żeby w funduszach akcji rynków rozwiniętych znaleźć takie produkty, które w tym roku notują dodatnie stopy zwrotu. Nie powinno to być jednak większą niespodzianką, bo choć często najwięcej aktywów takie fundusze lokują w rynek amerykański, to tegoroczne wzrosty europejskich parkietów kompensują słabość Wall Street. Co jednak ciekawe, również kilka funduszy skoncentrowanych na amerykańskim rynku oparło się tegorocznym spadkom S&P 500. Jak im się to udało?