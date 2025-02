Bolesny początek hossy na rynku obligacji

Jak jest zatem z hossą polskich obligacji i co dalej? – Moim zdaniem dla wyniku na polskich obligacjach skarbowych w najbliższych miesiącach większe znaczenie będą miały wysokie wypłacane kupony niż zmiany cen samych obligacji – przewiduje Hubert Kmiecik, zarządzający Amundi TFI. – Oczekujemy kontynuacji obecnego trendu. W dłuższym horyzoncie czasowym, wraz z oczekiwanymi obniżkami, powinniśmy mieć tendencję do wzrostu cen. Pozostajemy optymistycznie nastawieni do tej klasy aktywów – zapewnia Kmiecik.

Do środy tegoroczna stopa zwrotu indeksu TBSP sięgała 0,4 proc. Fundusze dłużne na ogół w tym roku przynoszą dodatnie stopy zwrotu. Inwestorzy zagraniczni bardziej, zdaje się, cenią sobie jednak polskie akcje. Indeks polskiego szerokiego rynku urósł w tym roku o 16 proc.

Polacy kupują obligacje

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni zwiększyli ekspozycję na krajowe papiery skarbowe ze 132,2 mld zł do 148,4 mld zł. Znacznie chętniej w tego typu aktywa lokują oszczędności gospodarstwa domowe, których portfel obligacji powiększył się aż o 34 mld zł, do 145,8 mld zł. Dodatkowo za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w zeszłym roku w polskie obligacje zainwestowano około 32 mld zł.

Opinia

Do lepszego zachowania obligacji konieczne są spadki inflacji

Izabela Sajdak zarządzająca, BNP Paribas TFI

Inwestorzy ciągle liczą na powrót banków centralnych do luzowania monetarnego, które spowodowałoby spadek kosztu pieniądza. Jednak inflacja wciąż utrzymuje się w większości krajów na podwyższonym poziomie. W takim otoczeniu władze monetarne wstrzymują się z decyzjami o obniżkach stóp procentowych. To powoduje, że inwestorzy muszą dostosować oczekiwania i rentowności obligacji idą w górę. W ubiegłym roku średnia inflacja na świecie wyniosła według szacunków MFW 5,8 proc., przy czym w państwach rozwiniętych wzrost cen wyniósł 2,6 proc., a w krajach rozwijających się 7,9 proc. Według prognoz MFW w tym roku inflacja na świecie spadnie do 4,3 proc. i będzie powoli spadać w kolejnych latach. W 2029 r. ma wynieść globalnie 2,9 proc. MFW przewiduje, że w krajach rozwiniętych inflacja będzie się średnio utrzymywać na poziomie 2 proc.