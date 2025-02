EUR/USD walczy z oporem. Czy uda się go przebić?

– Para dotarła do rejonu podaży i dalsze ruchy zależeć będą stricte od kolejnych ruchów właśnie przy tym obszarze. Osoby obserwujące rynek muszą zatem oznaczyć poziom 1,05880 jako rejon właściwy i dopiero po przełamaniu tego zakresu będzie można mówić o dalszych ruchach wzrostowych. Jednak na ten moment warto uświadomić sobie, iż para walutowa znajduje się przy poziomie oporu, potencjalnie zatem przeważać może szansa na ruch rotacyjny, czyli korektę w kierunku poziomu 1,0400 lub nawet niższego rejonu takiego jak lokalne wsparcie na poziomie 1,0220 – wskazują analitycy BM mBanku. Dodają: – Rynek EUR/USD jest w istotnym miejscu i kolejne reakcje dopiero nakreślą dalsze nastawienie do pary walutowej. W przypadku przełamania górnego ograniczenia można będzie liczyć przede wszystkim na ruch w kierunku średniej kroczącej, która znajduje się w okolicach 1,0790 lub nawet do okolic kolejnego, istotnego zakresu, którym byłyby okolice 1,0986 – podkreślają przedstawiciele BM mBanku.