W bieżącym roku złoty może jeszcze pokazać swoją moc

Ostatnie miesiące zdecydowanie należały do dolara. Wszystko za sprawą wygranej w wyborach Donalda Trumpa i związanymi z nią nadziejami inwestorów oraz zmiany oczekiwań co do kolejnych obniżek stóp procentowych w USA. Skalę umocnienia dolara na globalnym rynku najlepiej oddaje spadek notowań EUR/USD w ciągu niespełna czterech miesięcy z poziomu 1,12 dolara za euro do około 1,02. Nie pozostało to bez wpływu na złotego. Jeszcze w październiku 2024 r. dolar kosztował poniżej 3,90 zł , o tyle w ostatnich dniach płacono za niego już nawet 4,20 zł. Tak wysoko dolar nie był notowany od października 2023 r. Bardziej stabilny jest kurs euro do złotego, który niemal cały zeszły rok pozostawał w przedziale 4,25–4,40 zł, a w końcówce roku zawęził wahania do 4,25–4,28 zł.