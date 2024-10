Jak wskazywaliśmy tydzień temu, euro na razie nie ma bowiem zbyt wielu argumentów do tego, by zyskiwać na wartości. Europejski Bank Centralny w ubiegłym tygodniu po raz kolejny obniżył stopy procentowe, a i napływające cały czas dane makro ze strefy euro ciężko uznać za optymistyczne. Z drugiej strony wciąż relatywnie mocna jest gospodarka amerykańska i coraz bardziej prawdopodobna jest perspektywa łagodniejszych cięć stóp przez Fed. Czy więc główna para walutowa EUR/USD skazana jest na dalsze spadki?

– Kurs euro wobec dolara amerykańskiego nie pozostawia złudzeń: rynek w ostatnim czasie dosyć mocno stracił, mamy do czynienia już z całkiem solidną serią spadków, patrząc na szerszy kontekst rynkowy. Nie oznacza to jednak, że para walutowa EUR/USD nie będzie mogła w kolejnych dniach wykonać pomniejszej korekty do wyższych zakresów – wskazują analitycy BM mBanku. Co może za tym przemawiać? – Rynek dolara amerykańskiego może lekko się cofnąć w ramach korekty, co może w przypadku pary EUR/ USD oznaczać ruch w okolice rejonu 1,09 lub bliskich okolic tego poziomu, gdzie przypada pomniejszy, lokalny poziom oporu. Wszystko obecnie nadal jednak stoi pod znakiem zapytania. Rynek co prawda może wykonać ruch w górę, jednak miejsce na wykresie jest raczej kiepskie pod względem szukania potencjalnego rozegrania tego typu schematu korekcyjnego. Warto zatem poczekać na ustabilizowanie kursu i potwierdzenie braku dalszej presji podażowej w ramach struktury intraday. Wówczas szukanie wejścia korekcyjnego może mieć większy sens dla pary EUR/USD – podkreślają eksperci BM mBanku.

W ciągu ostatniego miesiąca para EUR/USD spadła o ponad 2 proc.