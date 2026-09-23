"Podczas roadshow spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku kapitałowego, w tym szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Ich pozytywne opinie dotyczące obranego przez nas modelu biznesowego oraz perspektyw rozwoju wszystkich segmentów naszej działalności, czyli Smart Grid, Defence i Space, traktujemy jako ważny komunikat i dużą dawkę motywacji do kontynuacji prac nad wykorzystaniem potencjału rynkowego do dalszej masowej komercjalizacji rozwiązań opracowywanych na bazie naszego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS" - powiedział prezes Paweł Pisarczyk, cytowany w komunikacie.

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Phoenix Systems planuje debiut giełdowy jeszcze w tym roku

Phoenix Systems planuje pozyskać kapitał z przeznaczeniem na dalszą komercjalizację technologii Phoenix-RTOS oraz rozwój działalności w trzech strategicznych obszarach: Smart Grid, Defence i Space. Największa część środków, ok. 16,2 mln zł, ma zostać przeznaczona na dokończenie prac badawczo-rozwojowych oraz osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu Phoenix-SAT 2, a kolejne ok. 4,15 mln zł na rozbudowę zespołu business development, odpowiedzialnego za pozyskiwanie partnerów handlowych oraz rozwój sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych we wszystkich trzech segmentach działalności.

Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej rozpocznie się 23 września i zakończy 28 września, podano również. Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect w IV kwartale 2026 roku.

Phoenix Systems to polski deep tech rozwijający Phoenix-RTOS - autorski, skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego o architekturze mikrojądra przeznaczony dla urządzeń Internatu Rzeczy (IoT). Spółka prowadzi działalność w sektorach Smart Grid, Defence i Space.