Ostatnie dni były dla Creotechu szczególne. Doszło do formalnego podziału biznesu na dwie spółki – kosmiczną i kwantową. W związku z tym zmieniła się również wartość akcji notowanej na giełdzie spółki matki. Jeszcze na przełomie marca i kwietnia akcje kosztowały ponad 700 zł. Dziś kurs spada o 7 proc. do 572 zł.

Co się stało z kursem spółki Creotech

Na finiszu sesji 2 kwietnia akcje wyceniono na 743 zł. Była to ostatnia sesja giełdowa, na której możliwe było nabycie akcji uprawniających do uczestnictwa w podziale. Kurs odniesienia na kolejną sesję – czyli na dzisiejszą (w piątek 3 kwietnia nie było sesji) – został pomniejszony o wartość działalności wydzielanej do Creotech Quantum – o 16,6 proc. Dzisiejsze notowania wystartowały więc w okolicach 620 zł.

– Wydzielenie Creotech Quantum pozwala na wyraźne rozdzielenie dwóch strategicznych obszarów działalności i jeszcze lepsze wykorzystanie ich potencjału. Creotech Quantum już wkrótce zadebiutuje na GPW jako wyspecjalizowany podmiot, gotowy przyspieszyć rozwój technologii kwantowych oraz budować wartość dla inwestorów w oparciu o rosnące znaczenie tego segmentu. Z kolei Creotech Instruments będzie mógł w pełni skoncentrować się na rozwoju zaawansowanych rozwiązań dla sektora kosmicznego – tak podział biznesu uzasadniał prezes Creotechu Instruments Grzegorz Brona.

Akcjonariusze Creotechu otrzymają akcje nowego podmiotu automatycznie, w stosunku 1:1. Dzień przed debiutem walory pojawią się na rachunkach. Debiut planowany jest na 17 kwietnia.

Czym zajmuje się Creotech Quantum

Creotech Quantum to spółka zajmująca się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy, umożliwiające bezpieczną komunikację, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych.

Cele spółki na najbliższe trzy lata zostały opisane w programie motywacyjnym. Zakłada, że w tym okresie spółka ma rozpocząć pełnoskalową komercjalizację systemów QKD dla sieci naziemnych oraz detektorów pojedynczych fotonów, co ma skutkować osiągnięciem 100 mln zł przychodów w latach 2026-2028.