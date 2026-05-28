Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Rex w I kwartale.

Jakie są plany na cały 2026 r.

Czy zarząd podtrzymuje prognozy.

Jak radzi sobie kurs na giełdzie.

Prawa do akcji (PDA) spółki Rex podczas czwartkowej sesji są wyceniane na 13,6 zł po spadku o niespełna 1 proc. Od czasu debiutu (7 maja) kurs utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, w okolicach 13-14 zł. Cena akcji w IPO wynosiła 14 zł (wobec maksymalnej wynoszącej 17,5 zł).

Reklama Reklama

Spółka właśnie opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r. Udaje jej się utrzymywać mocne tempo rozwoju biznesu. Na poziomie operacyjnym i netto nadal ma stratę, ale przepływy operacyjne się poprawiły.

Jakie wyniki miał Rex w I kwartale 2026 r.?

Rex Concepts odnotował w I kwartale 2026 r. 181,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 65 proc. Przychody restauracyjne wzrosły o 68 proc. do 178,1 mln zł. Jeśli chodzi o poszczególne rynki, to Polska odnotowała 77,6 mln zł przychodów (+62 proc.), Rumunia 61,3 mln zł (+41 proc.), a Czechy 46,8 mln zł (+102 proc.).

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 17,9 mln zł. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła rok do roku o prawie 8 pkt proc. do 9,8 proc.

Na poziomie brutto zysk wynosi 1,3 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok temu. Natomiast na poziomie operacyjnym i netto nadal są straty. Strata operacyjna wynosi 13,4 mln zł (wobec 15,7 mln zł rok temu), a netto 31,9 mln zł (wobec 20,8 mln zł rok temu). Natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej się poprawiły. Na koniec marca 2026 r. były dodatnie i miały wartość ponad 17 mln zł wobec ponad 14 mln zł na minusie rok wcześniej.

– Naszym priorytetem pozostaje rozwój istniejących marek na naszych aktualnych rynkach działalności, jednak w przyszłości planujemy kontynuować dynamiczną trajektorię wzrostu, łącząc ekspansję organiczną z selektywną potencjalną ekspansją na nowe rynki, potencjalnymi działaniami w obszarze konsolidacji rynku i wprowadzaniem nowych marek lub formatów – komentuje Peter Kaineder, współzałożyciel i członek zarządu Rex Concepts.

W I kwartale 2026 r. grupa otworzyła 12 nowych lokali, w tym 5 pod marką Burger King i 7 pod marką Popeyes. Pięć restauracji zostało otwartych w Czechach, trzy w Rumunii, a cztery w Polsce.

Jakie plany ma Rex Concepts?

Rex Concepts liczy obecnie 178 restauracji własnych, w tym 77 restauracji Popeyes i 102 Burger King.

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo otwarć restauracji oraz fakt, że mamy już podpisanych kolejnych 60 umów najmu pod nowe lokale, z optymizmem patrzymy na resztę roku i podtrzymujemy nasze cele, dotyczące otwarć w kolejnych okresach – zapowiedział Olgierd Danielewicz, współzałożyciel oraz prezes Rex Concepts.

Celem spółki jest otwarcie w 2026 r. łącznie około 70 nowych restauracji własnych w Polsce, Czechach i Rumunii oraz przyspieszenie ekspansji do ponad 80 nowych restauracji własnych rocznie w kolejnych latach, z celem osiągnięcia liczby około 850 lokalizacji do końca 2032 r., z czego ponad 700 restauracji mają stanowić restauracje własne.

Wraz z rozwojem sieci zarząd spodziewa się dalszego wzrostu wyników grupy, dzięki optymalizacji systemu dostaw, wzrostowi wydajności pracy, zwiększeniu efektywności wydatków marketingowych oraz rozłożeniu kosztów stałych w szerszej bazie przychodów.

– Dodatkowo, w okresie dwóch lat (2026–2027) oczekujemy blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. Wzrost ten będzie w przeważającej mierze napędzany rozwojem organicznym oraz stabilnym wzrostem sprzedaży w istniejącej sieci – zapowiedziała Małgorzata Kloka, członkini zarządu ds. finansowych Rex Concepts.