Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki miał Rex w I kwartale.
  • Jakie są plany na cały 2026 r.
  • Czy zarząd podtrzymuje prognozy.
  • Jak radzi sobie kurs na giełdzie.

Prawa do akcji (PDA) spółki Rex podczas czwartkowej sesji są wyceniane na 13,6 zł po spadku o niespełna 1 proc. Od czasu debiutu (7 maja) kurs utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, w okolicach 13-14 zł. Cena akcji w IPO wynosiła 14 zł (wobec maksymalnej wynoszącej 17,5 zł).

Spółka właśnie opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r. Udaje jej się utrzymywać mocne tempo rozwoju biznesu. Na poziomie operacyjnym i netto nadal ma stratę, ale przepływy operacyjne się poprawiły.

Rex już na GPW. Czyli szósty, a tak naprawę pierwszy debiut
Rex już na GPW. Czyli szósty, a tak naprawę pierwszy debiut

Jakie wyniki miał Rex w I kwartale 2026 r.?

Rex Concepts odnotował w I kwartale 2026 r. 181,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 65 proc. Przychody restauracyjne wzrosły o 68 proc. do 178,1 mln zł. Jeśli chodzi o poszczególne rynki, to Polska odnotowała 77,6 mln zł przychodów (+62 proc.), Rumunia 61,3 mln zł (+41 proc.), a Czechy 46,8 mln zł (+102 proc.).

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 17,9 mln zł. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła rok do roku o prawie 8 pkt proc. do 9,8 proc.

Na poziomie brutto zysk wynosi 1,3 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok temu. Natomiast na poziomie operacyjnym i netto nadal są straty. Strata operacyjna wynosi 13,4 mln zł (wobec 15,7 mln zł rok temu), a netto 31,9 mln zł (wobec 20,8 mln zł rok temu). Natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej się poprawiły. Na koniec marca 2026 r. były dodatnie i miały wartość ponad 17 mln zł wobec ponad 14 mln zł na minusie rok wcześniej.

– Naszym priorytetem pozostaje rozwój istniejących marek na naszych aktualnych rynkach działalności, jednak w przyszłości planujemy kontynuować dynamiczną trajektorię wzrostu, łącząc ekspansję organiczną z selektywną potencjalną ekspansją na nowe rynki, potencjalnymi działaniami w obszarze konsolidacji rynku i wprowadzaniem nowych marek lub formatów – komentuje Peter Kaineder, współzałożyciel i członek zarządu Rex Concepts.

W I kwartale 2026 r. grupa otworzyła 12 nowych lokali, w tym 5 pod marką Burger King i 7 pod marką Popeyes. Pięć restauracji zostało otwartych w Czechach, trzy w Rumunii, a cztery w Polsce.

Jakie plany ma Rex Concepts?

Rex Concepts liczy obecnie 178 restauracji własnych, w tym 77 restauracji Popeyes i 102 Burger King.

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo otwarć restauracji oraz fakt, że mamy już podpisanych kolejnych 60 umów najmu pod nowe lokale, z optymizmem patrzymy na resztę roku i podtrzymujemy nasze cele, dotyczące otwarć w kolejnych okresach – zapowiedział Olgierd Danielewicz, współzałożyciel oraz prezes Rex Concepts.

Celem spółki jest otwarcie w 2026 r. łącznie około 70 nowych restauracji własnych w Polsce, Czechach i Rumunii oraz przyspieszenie ekspansji do ponad 80 nowych restauracji własnych rocznie w kolejnych latach, z celem osiągnięcia liczby około 850 lokalizacji do końca 2032 r., z czego ponad 700 restauracji mają stanowić restauracje własne.

Wraz z rozwojem sieci zarząd spodziewa się dalszego wzrostu wyników grupy, dzięki optymalizacji systemu dostaw, wzrostowi wydajności pracy, zwiększeniu efektywności wydatków marketingowych oraz rozłożeniu kosztów stałych w szerszej bazie przychodów.

– Dodatkowo, w okresie dwóch lat (2026–2027) oczekujemy blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. Wzrost ten będzie w przeważającej mierze napędzany rozwojem organicznym oraz stabilnym wzrostem sprzedaży w istniejącej sieci – zapowiedziała Małgorzata Kloka, członkini zarządu ds. finansowych Rex Concepts.

Potwierdzenie informacji „Parkietu". IPO Rex doszło do skutku
Potwierdzenie informacji „Parkietu”. IPO Rex doszło do skutku