Wyniki Poczty Polskiej są lepsze, ale droga do sukcesu daleka

Poczta Polska walczy o przetrwanie. Tuż przed Świętami pokazała swoje wyniki za 2025 r. Pochwaliła się zyskiem netto w wysokości 469 mln zł wobec 213 mln zł straty w 2024 r. Przyznała, że pozytywnie na jej wynik netto wpłynęły dwie wysokie dotacje z tytułu finansowania kosztu netto świadczenia tzw. usług powszechnych za lata 2023 i 2024. – To pozwoliło na stabilizację płynności i zabezpieczenie części procesów inwestycyjnych – poinformował Sławomir Żurawski, wiceprezes Poczty Polskiej, który pełni obowiązki prezesa po tym, jak przed końcem kwietnia posadę tę stracił Sebastian Mikosz.