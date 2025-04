Akcje Feerum są podczas wtorkowej sesji najlepszą inwestycją na warszawskiej giełdzie. Około godz. 12 drożeją o 27 proc. do 13 zł, przy stosunkowo dużym obrocie. To reakcja na informacje, jakie napłynęły ze spółki. Dotyczą wygrania dużego przetargu w Egipcie.

Reklama

Jaki kontrakt ma Feerum w Egipcie

28 kwietnia Feerum otrzymało od egipskiej państwowej spółki The Egyptian Holding Company for Silos and Storage zawiadomienie o rozstrzygnięciu, prowadzonego w trybie międzynarodowym, przetargu. Dotyczył on projektu obejmującego zaprojektowanie, skonstruowanie, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych o pojemności 300 tys. ton w miejscowości Toshka w guberni Aswan w Egipcie. Projekt obejmuje też przeprowadzenie szkoleń i dostawę części zamiennych.

Zamawiający wybrał w przetargu, w sposób wiążący i ostateczny, ofertę złożoną przez konsorcjum składające się z egipskiej spółki Samcrete Egypt - Engineers _ Contractors (lider konsorcjum) oraz polskiego Feerum.

Łączna wartość oferty wynosi 982 782 022 funtów egipskich, co stanowi równowartość 72 529 313,22 zł według średniego kursu NBP oraz 24 735 211 dolarów amerykańskich (co stanowi równowartość 93 254 218,99 zł). Kwota określona w dolarach amerykańskich stanowi wynagrodzenie, które będzie przysługiwało spółce z tytułu realizacji projektu.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, w ciągu kolejnych 28 dni zamawiający zawrze z konsorcjum kontrakt.