Atom razem z USA. Umowa na budowę zależy od pomocy publicznej

Gdy mowa o zmianach klimatycznych, najczęściej jako głównego winowajcę palcem wskazujemy transport. Tymczasem to budynki - nasze domy, biura, szkoły - odpowiadają za większy udział w emisji CO2. Zużywają najwięcej energii i generują około jednej trzeciej całkowitej emisji w Europie. To wyraźny sygnał, że jeśli myślimy poważnie o przyszłości, powinniśmy zacząć od modernizacji budynków i to nie tylko poprzez izolację czy źródła ciepła. Inteligentne technologie, takie jak automatyczne osłony zewnętrzne, powinny stać się nowym standardem w projektowaniu. To realny sposób na ograniczenie emisji, poprawę komfortu i odzyskanie kontroli nad zużyciem energii.