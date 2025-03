Kinowe multipleksy wypowiadają umowy OZZ-om

Są pierwsze skutki głośnego wyroku Sądu Najwyższego z września 2024 r. w sporze między Cinema City Poland a organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – ZAPA.

Sieci kin wielosalowych zaczęły wypowiadać OZZ-om umowy, na mocy których płaciły tantiemy od wyświetlanych filmów zagranicznych. Jak wynika z informacji „Parkietu”, na taki ruch zdecydowały się Helios (Grupa Agory) w stosunku do SFP-ZAPA oraz Cinema City Poland w stosunku do ZAIKS-u.

– Mogę potwierdzić, że z końcem stycznia wypowiedzieliśmy umowę ZAPA z trzymiesięcznym terminem. Jednocześnie zasygnalizowaliśmy chęć podpisania umowy na nowych zasadach. Nie otrzymaliśmy jak do tej pory odpowiedzi w tej sprawie – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios. – Nie ukrywam, że istotnym powodem naszej decyzji był ubiegłoroczny wyrok sądu w sporze Cinema City Poland z ZAPA – dodaje. – Jeśli do końca kwietnia nie dojdziemy do porozumienia, od maja będziemy regulować płatności, pytając ZAPA każdorazowo o wskazanie filmów, których twórcom zamierza przekazać tantiemy – wyjaśnia.

– Sąd Najwyższy, rozstrzygając spór ZAPA z Cinema City, w 2024 r. jednoznacznie wskazał, że tantiemy nie należą się, gdy OZZ nie zamierza przekazywać ich twórcom – uważa prezes sieci kin Helios.

Chodzi tu o tantiemy pobierane przez OZZ od filmów amerykańskich, które stanowią gros repertuaru w Polsce. Według kin OZZ-y żądały tantiem, choć Amerykanie ich nie otrzymują, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie istnieje instytucja tantiemizacji.