Ekipa: nasz ambitny cel to milion widzów

Realizowany projekt otwiera nową gałąź w prowadzonym przez Ekipę biznesie. – Jeżeli film okaże się sukcesem, to myślimy oczywiście o rozwoju tego segmentu. Może kiedyś udałoby się nawet produkować do trzech filmów rocznie – sygnalizuje szef spółki.

Obecnie Ekipa realizuje też inne projekty, w tym program „Twoje 5 minut III”. – Zwycięzcy dołączą do nowej grupy influencerów, którą będziemy tworzyć w ramach naszej firmy. Ponadto spodziewamy się, że w tym roku jeśli wszystko dobrze pójdzie, w kwietniu rozpocznie się budowa naszej nowej siedziby – opowiada o planach spółki prezes. Jej strategia obowiązywała do końca 2024 r. Teraz trwają prace nad nową. W dużej mierze zależy ona od premiery filmu i przyjęcia programu „Twoje 5 minut III”.

– Prosimy jeszcze o chwile cierpliwości. Po zakończeniu tych projektów na pewno zakomunikujemy nową strategię na kolejne lata – deklaruje prezes.

Ekipa jest notowana na NewConnect. Jej kurs od 2023 r. porusza się w trendzie bocznym, oscylując w przedziale 3–4 zł. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie prawie 150 mln zł. 20 marca na rynek trafi raport za 2024 r.

Główne źródła przychodów w grupie to m.in. reklamy wyświetlane w materiałach wideo, współpraca z markami, organizacja wydarzeń, udzielone licencje na wykorzystanie znaków towarowych oraz sprzedaż produktów takich jak odzież, napoje i słodycze.

W III kwartale 2024 r. Ekipa miała 17,6 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 38,8 proc. rok do roku. Narastająco poszły w górę o 77 proc., do 58,5 mln zł. Zysk ze sprzedaży też urósł w III kwartale i w trakcie dziewięciu miesięcy. Natomiast na poziomie netto zysk w III kwartale spadł, ale w trakcie dziewięciu miesięcy 2024 r. był wyższy niż rok wcześniej, wyniósł około 6,8 mln zł.