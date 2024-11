Spółki mają wiele uwag do Europejskiego Zielonego Ładu

Spółki kolejowe liczą na wyrównanie szans na rynku transportu towarów

Regulacje wynikające z EZŁ wypływają na bieżącą działalność grupy PKP Cargo. Chodzi zwłaszcza o efekty unijnej polityki dotyczącej dekarbonizacji sektora wytwórczego energii elektrycznej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji CO 2 . – Są to malejące przewozy węgla na potrzeby energetyczne i zmniejszenie zapotrzebowania na przewozy kolejowe klientów z branży hutniczej, chemicznej, budowlanej i automotive. Z uwagi na aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce obawiamy się, że unijne regulacje mogą doprowadzić do zwiększenia cen zakupu energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne dla PKP Cargo – ocenia Marcin Wojewódka, prezes kolejowej spółki.

Dodaje, że energia trakcyjna stanowi dla grupy jeden z głównych składników kosztów prowadzonej działalności przewozowej. W dłuższej perspektywie spodziewa się jednak pozytywnych skutków wejścia w życie regulacji wynikających z EZŁ, w tym tych odnoszących się do drogowego transportu samochodowego. Przyjęcie przepisów o limitach emisji z samochodów może spowodować częściowe przekierowanie transportu towarów z dróg na kolej. Do tego czasu głównym strategicznym wyzwaniem grupy będzie utrzymanie udziałów w rynku towarowych przewozów kolejowych.

PKP Cargo zauważa, że cała branża, w której działa, ponosi znaczne koszty związane z transformacją energetyczną. Chodzi przede wszystkim o wysokie ceny prądu, które obniżają konkurencyjność kolei na tle innych rodzajów transportu. – Transport drogowy i lotniczy, które korzystają z paliw kopalnych, nie dokładają się w podobnym stopniu do europejskiej polityki klimatycznej. Oczekujemy, że regulacje EZŁ, wpłyną na wyrównanie szans na rynku transportu towarów – mówi Wojewódka. Jednocześnie przyznaje, że EZŁ generuje dla grupy wiele wyzwań, zwłaszcza teraz, gdy jest ona na etapie głębokiej restrukturyzacji i chce odbudować pozycję na rynku.

Dla grupy Mo-Bruk, zajmującej się przetwarzaniem odpadów istotne znaczenie odgrywają te regulacje wynikające z EZŁ, które dotyczą zwiększenia poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów. Ważna jest też promocja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów i minimalizacja generowania odpadów.

– W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych regulacji, firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów będą musiały dostosować swoje modele biznesu do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Może to oznaczać konieczność przejścia od modelu „odpad jako produkt nieeksploatowany” do modelu „odpad jako zasób” – uważa Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku. Dla grupy oznacza to stabilność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności, gdyż już teraz opiera się na idei „odpadu jako zasobu”.