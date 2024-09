W skład Rady Emitentów wchodzą właściciele, prezeski oraz prezesi prywatnych firm notowanych na GPW. Głównym celem Rady będzie wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli emitentów z władzami GPW, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju i usprawnienia rynku kapitałowego w Polsce.

Reklama

Działania Rady Emitentów koncentrować się będą na trzech kluczowych obszarach: poprawie transparentności rynku, promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu zaufania inwestorów. Rada będzie platformą wymiany doświadczeń i inicjatyw, które wpłyną realnie na przyszłość rynku kapitałowego. Członkowie Rady staną się ambasadorami pozytywnych zmian, wspierając rozwój i stabilność rynku w Polsce. - Giełda to nie tylko cyfry, wykresy i notowania. To przede wszystkim ludzie, ich doświadczenie, wiedza i zaangażowanie. To wspólnota emitentów, inwestorów, regulatorów i ekspertów, która razem buduje siłę tego rynku. Dlatego wierzę, że stworzenie Rady Emitentów pozwoli zgromadzić mądrych i zaangażowanych liderów, którzy razem będą pracować nad dalszym rozwojem rynku kapitałowego – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Zacny skład Rady Emitentów

W skład Rady Emitentów weszli:

Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI

Dawid Cycoń, prezes ML System

Maria Florczuk, prezes Fabryki Mebli Fort

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj

Adam Góral, prezes Asseco Poland

Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal

Krzysztof Kostkowski, prezes PlayWay

Piotr Krupa, prezes Kruka

Mariusz Książek, prezes Marvipolu

Paweł Przewięźlikowski, prezes Ryvu Therapeutics

Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma

Jędrzej Wittchen, prezes firmy Wittchen

Monika Żyznowska, prezes Mercator Medical

Przewodniczącym Rady Emitentów wybrany został Adam Góral, prezes Asseco Poland. - Giełda daje biznesowi ogromne możliwości rozwoju. Wprowadzenie firmy na parkiet pozwala nie tylko pozyskać kapitał, ale również przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku dojrzałej organizacji. Decyzja, którą podjęliśmy 20 lat temu, miała znaczący wpływ na rozwój Asseco. Dzięki zaufaniu wielu inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych możemy budować największą grupę informatyczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz docierać z naszym oprogramowaniem do klientów na całym świecie. Tym bardziej cieszę się, że zostałem zaproszony do Rady Emitentów obejmując przy tym zaszczytną funkcję Przewodniczącego – podkreśla Adam Góral.