Dyscypliny olimpijskie mają coraz większe wsparcie sponsorów

Polscy sportowcy mają liczne szanse medalowe

Od października ubiegłego roku Grupa Polsat Plus i należąca do niego sieć Plus zostały sponsorami PKOl i olimpijskiej reprezentacji Polski. Teraz dołączyły do nich Interia i Polsat jako partnerzy medialni. Umowa zawarta na cztery lata z opcją przedłużenia obejmuje imprezę w Paryżu oraz XXV zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026. Medialno-telekomunikacyjny koncern szczególnie duże szanse na zdobycie olimpijskiego medalu widzi wśród polskich siatkarek i siatkarzy. Zauważa, że sieć Plus wspiera ich od 1998 r. – Jest głównym sponsorem reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn oraz obu najwyższych krajowych lig siatkarskich – PlusLigi mężczyzn oraz Tauron Ligi kobiet. Wielkim sukcesem naszej grupy w tym obszarze jest zbudowanie pozytywnego wizerunku siatkówki w Polsce i stworzenie z tej dyscypliny nowego sportu narodowego Polaków – oglądanego przez całe rodziny, sportu bezpiecznego, kojarzącego się z jednej strony ze świetną zabawą i rozrywką, a z drugiej z wieloma sukcesami na skalę międzynarodową – twierdzi Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Cyfrowego Polsatu. Dodaje, że przez 25 lat sponsoringu przez sieć Plus nasze reprezentacje narodowe w siatkówce zdobyły łącznie aż ponad 90 medali, w tym złote medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy i siatkarskiej Ligi Narodów.

Od wielu lat aktywnym mecenasem krajowego sportu jest KGHM. Spółka jest właścicielem klubu piłkarskiego, wspiera zespoły siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki oraz zawodników uprawiających lekkoatletykę. Ponadto od 2019 r. prowadzi program stypendialny dla sportowców o nazwie Miedziane Rywalizacje. „W obecnej edycji projektu opieką objętych jest 30 zawodników, z czego 18 weźmie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu” – podaje departament komunikacji w KGHM. Którzy z nich maja według koncernu największe szanse medalowe, nie informuje. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że w ramach programu Miedziane Rywalizacje rozdysponowano 1,5 mln zł. Stypendia opiewały na 25 tys. zł, 50 tys. zł lub 75 tys. zł.

Michał Gradzik, partner zarządzający, Sponsoring Insight

Igrzyska olimpijskie to wydarzenie, które przyciąga istotne zainteresowanie nie tylko fanów sportu, ale też osób, które na co dzień nie śledzą wydarzeń i informacji sportowych. W tym kontekście nie może dziwić fakt, że liczne marki decydują się na zakup praw umożliwiających wykorzystanie motywów związanych z igrzyskami, w tym symbolu igrzysk – pięciu kół olimpijskich, w swojej komunikacji marketingowej. Jest to już widoczne na ulicach polskich miast, gdzie pojawiły się liczne billboardy reklamowe sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, m.in. Plusa i Lilou, na których występują nawiązania do igrzysk oraz polskiej reprezentacji olimpijskiej.

Igrzyska olimpijskie to też czas, kiedy istotnie większym zainteresowaniem cieszą się występy sportowców reprezentujących dyscypliny, których transmisje zazwyczaj nie mogą konkurować pod względem skali widowni z najbardziej popularnymi, takimi jak piłka nożna i siatkówka. W przypadku startów Polaków na pewno będą to lekkoatletyka, wioślarstwo czy też kajakarstwo. I w tym kontekście warto też zwrócić uwagę na potencjał reklamowy i przychody sponsorskie samych olimpijczyków.

Koszty przygotowań do udziału w zawodach oraz stypendia finansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aby jednak móc mówić o możliwości jakiegokolwiek porównania do zarobków piłkarzy, siatkarzy czy też koszykarzy, sportowcy biorący udział w rozgrywkach sportów indywidualnych zmuszeni są rywalizować nie tylko na arenach sportowych, ale również o uwagę i budżety marketerów. Przed igrzyskami w Paryżu swój szeroki program wsparcia dla polskich olimpijczyków – Lotto Drużyna Marzeń – uruchomił Totalizator Sportowy. Lekkoatletki i lekkoatleci od wielu lat korzystają ze wsparcia przede wszystkim Orlenu, a sportowymi twarzami PGE są pływacy i żeglarze. Swoje własne sponsoringowe teamy sportowe budują również wschodzące polskie marki, taki jak Olimp, Oshee czy InPost. A olimpijki i olimpijczycy, którzy wskazywani są jako posiadający największe szanse medalowe, tacy jak np. Natalia Kaczmarek, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek, mają wartość reklamową zbliżoną do miliona złotych.