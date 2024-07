CCC czeka na podpisy

Resort nie zdradza, które firmy czekają na decyzje KPUG. O tym, jak duża jest skala zablokowanych projektów, może świadczyć jedna rzecz. Według naszych informacji do firm, które czekają na decyzję nowego Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych, należy giełdowe CCC. Jak wynika z piątkowego komunikatu obuwniczej grupy, kredyty uzyskane w konsorcjum banków mają być objęte gwarancjami KUKE do 750 mln zł.

– W sprawie zabezpieczeń kredytów CCC decyzja może zapaść w tym tygodniu – usłyszeliśmy w poniedziałek w resorcie.

CCC zapowiadało, że podpisze umowę z bankami do końca czerwca, a potem, że do końca półrocza, czyli – według firmy – do końca lipca. Dariusz Miłek, prezes i założyciel CCC, nie chciał komentować powodów, dla których nie udało się to do końca czerwca. Zapewnił, że nie była to kwestia spółki czy banków.

Skład osobowy nowego komitetu wg MRiT:

Jacek Tomczak — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Przewodniczący KPUG