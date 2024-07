Dwóch akcjonariuszy Rainbow Tours — Flyoo oraz Aironi Quattro Fundacja Rodzinna — zaoferowało w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) ok. 500 tys. akcji spółki. Z tej puli ok. 270 tys. szt. stanowią walory należące do Flyoo.

Spółka zakłada, że proces ABB zakończony zostanie do 12 lipca. Cena sprzedaży akcji oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu. Na zamknięciu czwartkowej sesji akcje Rainbow Tours były wycenione przez rynek na 112,80 zł.

W tym roku akcje Rainbow Tours pozytywnie wyróżniały się na tle indeksów. Przed transakcją były wyceniane blisko dwukrotnie wyżej niż na początku stycznia bieżcego roku, a kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 1,6 mld zł. Biorąc pod uwagę okres ostatnich 12 miesięcy jej wycena giełdowa podniosła się niemal trzykrotnie. Rynek docenił efektowną poprawę wyników touroperatora będącą efektem wysokiego popytu na wycieczki zagraniczne, który odbudował się po pandemii. Pierwszy kwartał 2024 r. pokazał, że ten rok może być jeszcze lepszy dla spółki niż poprzedni. Kluczowy dla całorocznych wyników spółki będzie jednak sezon letni, który zapowiada się na bardzo udany, czego potwierdzeniem jest bardzo dobrze sprzedająca się oferta wycieczek.