- Zostały mi jeszcze dwa do zrealizowania: zbudowanie biurowca i zostanie ministrem finansów. Zaczynamy bardzo ciekawą przygodę z giełdą. Mam nadzieję, że trochę na tej giełdzie zamieszamy i że wszyscy będziemy się przy tym bardzo dobrze bawić - powiedział podczas wczorajszego debiutu.

Jakie plany ma Mentzen

Grupa świadczy usługi doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jej działalność opiera się głównie na modelu subskrypcyjnym. Jest rentowna. W I kwartale 2024 r. spółka wypracowała ponad 5,7 mln zł skonsolidowanych przychodów operacyjnych (wzrost prawie o 10 proc. rok do roku). Wynik EBITDA urósł do 1,3 mln zł z 1 mln zł, a zysk netto o 14 proc., do 0,8 mln zł. Spółka chce płacić dywidendę oraz dalej rozwijać biznes.

- Chcemy wprowadzić w Polsce swoistą kulturę korzystania z doradcy podatkowego w przypadku małych firm. Pozwoli to chronić ich biznesy przed niejasnym i często szkodliwym dla przedsiębiorców prawem. To nasza misja – mówił Mentzen.