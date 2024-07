Mentzen jest 357. spółką notowaną na NewConnect oraz piątym debiutem na tym rynku w 2024 r. Na akcjach dominuje popyt. Na otwarciu notowań papiery podrożały o 22,5 proc. do 44,1 zł. W przyszłości planowane jest przeniesienie spółki z NewConnect na rynek główny GPW.

W ramach tegorocznej oferty publicznej uplasowano 350 tys. akcji, po maksymalnej cenie wynoszącej 36 zł za sztukę. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. IPO cieszyło się dużym zainteresowaniem. Średnia wartość zapisów w transzy małych inwestorów przekroczyła 21 tys. zł, a w transzy dużych 198,4 tys. zł.

- Pomysł upublicznienia spółki pojawił się w mojej głowie w listopadzie 2023 r. Wspólnie z zespołem i doradcami od razu przystąpiliśmy do pracy. Oferta sprzedaży akcji przyciągnęła setki inwestorów, dzięki czemu spółka zyskała ponad 900 nowych akcjonariuszy, którzy stali się ambasadorami naszego biznesu. Liczę, że to dopiero początek. Na polskiej giełdzie brakuje historii sukcesu, wyrazistych postaci, mam nadzieję, że dzięki spółkom takim jak Mentzen, uda się to zmienić - mówi Sławomir Mentzen, prezes i fundator Fundacji Rodzinnej Mentzen oraz prezes spółki Mentzen.

Mentzen chce płacić dywidendę

Grupa świadczy usługi doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jej działalność opiera się przede wszystkim o model subskrypcyjny. Działalność zarówno Kancelarii Mentzen sp. z o.o., jak i jej poprzedniczki prawnej Kancelarii Mentzen S.K.A., była rentowna od zawiązania spółki oraz od momentu jej przekształcenia. W 2023 r. przychody powtarzalne pozwalały na pokrycie 81 proc. wszystkich kosztów operacyjnych.