Budowlana grupa spodziewa się w całym 2026 r. nieco mniejszych przychodów niż rok wcześniej (3,26 mld zł, o 9,3 proc. więcej niż w 2024 r.) i czeka na boom budowlany, który powinien nadejść na przełomie tego i przyszłego roku.

I kwartał 2026 r. zakończył się mniejszymi rok do roku przychodami – to głównie efekt mocnej zimy oraz większymi stratami operacyjną i netto – głównie z powodu fabryki drewnianych modułów MOD21.

Przegląd opcji strategicznych w Erbudzie w toku

Na koniec marca wartość portfela zamówień Erbudu wynosiła 2,7 mld zł, z czego 1,8 mld zł do realizacji w tym roku.

– Wciąż trudno jest pozyskiwać zlecenia, nam się to jednak udaje. Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 1,1 mld zł. Mamy dobre obłożenie, trudno jednak będzie osiągnąć przychody porównywalne z 2025 r., ale to robimy świadomie, priorytetem są marże, pilnujemy kosztów i czekamy na boom inwestycyjny, który ma nadejść w przyszłym roku, może pod koniec 2026 r. – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak.

– Zleceń na rynku jest mało, szczególnie w segmencie prywatnych inwestycji kubaturowych, a postępowania w inwestycjach publicznych się przeciągają. Konkurencja jest duża, uczulamy naszych menedżerów, żeby nie przejmowali się spadkiem przychodów i koncentrowali się na rentowności przerabianych kontraktów niż na pozyskiwaniu nowych kontraktów za wszelką cenę. W naszej ocenie oferty składane przez konkurencję są ogromnie ryzykowne – powiedział wiceprezes Jacek Leczkowski.

Ogłoszony z początkiem kwietnia przegląd opcji strategicznych dla grupy jest w toku, więcej informacji zarząd może przekazać we wrześniu, przy okazji publikacji wyników półrocznych, może później.

Menedżerowie podkreślili, że grupa ma bezpieczne wskaźniki zadłużenia i konwenanty są nienaruszone. Wcześniej wydano rekomendację by Erbud nie wypłacał w tym roku dywidendy.

Mniejsze przychody i lepsza pierwsza marża w Erbudzie, ale kwartał pod kreską

Skonsolidowane przychody Erbudu skurczyły się o 20 proc., do 585 mld zł, ale zysk brutto ze sprzedaży był podobny i sięgnął prawie 37 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 16,4 mln zł wobec 9,1 mln zł pod kreską rok wcześniej. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 18,5 mln zł wobec 13,2 mln zł rok wcześniej.

Fabryka drewnianych modułów MOD21 poniosła 7,7 mln zł straty brutto ze sprzedaży i 16,9 mln zł straty operacyjnej.

– Cały czas pracujemy nad MOD21, niestety wciąż mamy stratę. W portfelu na ten rok mamy zamówienia o wartości 70 mln zł. Koncentrujemy się na terminowym zakończeniu wszystkich kontraktów i pomysłach, jak naprawiać segment, by nie ciążył on grupie – powiedział Leczkowski. Nieco ponad miesiąc temu, na konferencji rocznej, powiedziano, że wszystkie opcje są na stole, łącznie ze sprzedażą czy zamknięciem fabryki.