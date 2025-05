RPP tnie stopy. Adam Glapiński ruszył z pomocą Karolowi Nawrockiemu

Oczywiście, jest pewne prawdopodobieństwo, że przemiana Adama Glapińskiego nie jest podszyta politycznym interesem Karola Nawrockiego. Prawdopodobna jest również interpretacja mówiąca, że w RPP powstała większość – złożona z nominatów PiS - zdolna przegłosować cięcie stóp procentowych nawet przy sprzeciwie samego przewodniczącego, czyli Glapińskiego. Więc w trosce o swój wizerunek prezes NBP postanowił do niej dołączyć zamiast z nią walczyć.

Jak Adam Glapiński rządowi PiS pomagał, a Tuskowi nie chciał

Jednak od 2016 r. widzieliśmy już wiele znaków potwierdzających upolitycznienie banku centralnego, czyli jeden z zarzutów z potencjalnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Dość przypomnieć jedną sytuację, z września 2021 r., gdy inflacja dobijała do 5,5 proc. a stopy procentowe były na poziomie… 0,1 proc. Adam Glapiński przekonywał wtedy, że zaostrzenie polityki monetarnej byłoby ryzykowne, a podwyżka stóp byłaby „szkolnym błędem”. Jak to się skończyło - wiemy wszyscy: chwilę później inflacja wystrzeliła do poziomów nieoglądanych w Polsce przez lata.

Czytaj więcej Finanse Stopy procentowe w dół. Sprawdź, o ile spadną raty kredytów Rada Polityki Pieniężnej ścięła koszty pożyczania o 0,5 pkt. proc. Dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych oznacza to spadek miesięcznych obciążeń o ok. 4,7-7,6 proc. Zdolność kredytowa może zaś wzrosnąć o ok. 5 proc.

I może jeszcze jedno przypomnienie, czyli jesień 2023 r., tuż przed wyborami parlamentarnymi. RPP obniża stopy procentowe (z 6 do 5,75 proc.), choć nie było ku temu żadnych – ekonomicznych – powodów (inflacja we wrześniu 2023 r. – 8,2 proc.). Chodziło tylko o wysłanie komunikatu do elektoratu, że NBP wraz z rządem Mateusza Morawieckiego zwycięsko wygrał walkę z inflacją. Nie wygrał ani z inflacją, ani wyborów. A sam Adam Glapiński po zwycięstwie Koalicji 15 X zaostrzył poglądy i odwołał swoje słowa o możliwości obniżki stóp procentowych wiosną 2025 r.

Bo spotkań Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości chyba nie trzeba przypominać. Zapominać zaś nie wolno.