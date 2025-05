Decyzja jest zgodna z prognozami ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”. Przewidywali oni obniżkę o 50 punktów bazowych niemal jednogłośnie.

Środowy ruch RPP to pierwsze cięcie stóp procentowych od października 2023 r. Wówczas, oraz miesiąc wcześniej, Rada łącznie obniżyła referencyjną stopę NBP o 100 punktów bazowych, do 5,75 proc. Potem utrzymywała ją bez zmian przez ponad półtora roku. Środowa obniżka o 50 punktów bazowych oznacza, że główna stopa procentowa NBP jest najniższa od trzech lat.

Stopy procentowe obniżone. Wiosenna przemiana RPP

Jeszcze w marcu prezes NBP, a w ślad za nim większość członków RPP, nie widziała przestrzeni do obniżek stóp. – Stabilizacja stóp procentowych jest obecnie absolutnie konieczna, aby obniżyć inflację do celu inflacyjnego NBP 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. (…) Obecny wzrost inflacji, przy wciąż wysokiej – choć obniżającej się - dynamice płac, przy podwyższonej inflacji bazowej, przy postępującym ożywieniu gospodarczym i luźnej polityce fiskalnej, nie dają jakichkolwiek podstaw do obniżania stóp procentowych – przekonywał Adam Glapiński podczas marcowej konferencji prasowej. Zresztą brak przestrzeni do obniżek podkreślał jeszcze nawet pod koniec marca podczas Forum Bankowego, raptem tydzień przed kwietniowym posiedzeniem.

Na początku kwietnia wszystko się zmieniło o 180 stopni. Mimo że RPP nie obniżyła wówczas stóp procentowych, to komunikat po posiedzeniu złagodzono, a dzień później podczas konferencji prasowej prezes Glapiński mianował się „gołębiem na czele gołębi”. – Inflacja pozostaje podwyższona, ale jest istotnie niższa, niż oczekiwaliśmy – podkreślał Glapiński. – Jednocześnie bardzo obniżyła się inflacja bazowa, a do tego mamy spowolnienie dynamiki wynagrodzeń, słabsze dane o koniunkturze i niższe ceny ropy naftowej na świecie. To przesuwa w dół prognozowaną ścieżkę inflacji. Biorąc pod uwagę te dane, można oceniać, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych – kontynuował dodając, że „następne dane muszą dać potwierdzenie, że te trendy trwają”.