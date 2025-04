Sięgnąłem do wspomnień oraz artykułów z „Parkietu” i przypomniałem sobie jak zdecydowanie Izba Domów Maklerskich protestowała przed testowaniem systemu zanim nie zostały zaprogramowane wszystkie funkcjonalności i skończona jest dokumentacja. Była to spora komplikacja, gdyż rozwiązanie powstawało w modelu w metodyce zwinnej (ang. Agile), która zakłada włączenie klientów w proces tworzenia rozwiązania zanim wszystko zostanie „wykute w kamieniu”. Środowisko testowe zostało udostępnione i różne podmioty z niego korzystały. Dzięki informacji zwrotnej można było usprawniać system. Lokalni klienci czekali z testowaniem. Wdrożenie się opóźniło i pojemności systemu nie starczyło. Błędy są nieodłącznym elementem procesu uczenia się. Ważne by wyciągać wnioski.

Mam pytanie do Waldemara Markiewicza – szefa IDM, a dziś również członka Rady Giełdy: Czy gdybyś mógł cofnąć czas, nadal naciskałbyś na testowanie nowego systemu dopiero po tym, jak każda funkcja WATS zostanie w pełni zakodowana i udokumentowana? Czy raczej byś przekonywał członków IDM do włączenia się w proces zwinnego tworzenia systemu transakcyjnego? Mam też bardziej ogólne pytanie: Czy uczestnicy rynku kapitałowego mają w sobie gotowość do sprawnego wprowadzania innowacji poprzez testowanie nowych rozwiązań na wczesnym etapie? Czy umiemy eksperymentować, wiedząc, że cześć eksperymentów się nie powiedzie?

Waldemar Markiewicz odpowiada byłemu prezesowi GPW

Na odpowiedź prezesa Izby Domów Maklerskich, Waldemara Markiewicza, nie trzeba było długo czekać. Otrzymaliśmy od niego stanowisko w tej sprawie, a całą jego treść publikujemy poniżej.

Ostatnie zawieszenia akcji na GPW nastąpiły w nadzwyczajnej sytuacji i w związku z tym wymagały specjalnej reakcji. Łączenie tego zdarzenia z wprowadzeniem systemu WATS jest próbą pociągnięcia niezwiązanych wydarzeń, aby przykryć inny ważny problem.

Giełda w Warszawie potrzebuje nowego systemu. Tego nikt nie kwestionuje.