Indeks szerokiego rynku WIG ustanowił podczas wtorkowej sesji nowy rekord wszechczasów, ale nadal nie zdobył okrągłego poziomu 100 tys. pkt. Ostatecznie zamknął dzień 1,23 proc. nad kreską. WIG20 zyskał 1,18 proc. Nowy rekord w ciągu dnia ustanowił mWIG40, a notowania zamknął 1,6 proc. na plusie. Jak zwykle dużo działo na akcjach poszczególnych spółek.

Orlen atakuje 70 zł

Akcje Orlenu zyskały we wtorek 0,79 proc. i zamknęły dzień na poziomie 69,9 zł. W trakcie sesji przez momenty były jednak handlowane po 70 zł.

Alior i reszta banków nadal w formie

Historyczny szczyt we wtorek zaliczyły akcje Alior Banku. Ostatecznie zyskały one na wartości 7,7 proc. i na koniec dnia kosztowały 116,95 zł. Wzrostom pomogła strategia opublikowana przez spółkę. Sam indeks WIG – Banki znów imponował siłą. We wtorek urósł 2,9 proc.