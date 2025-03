Kurs akcji Orlenu jest najwyższy od maja ubiegłego roku

Trigon DM prognozował ostatnio zysk EBITDA LIFO koncernu na ten rok na ponad 36 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku wynosił on 35,8 mld zł.

Według Michała Kozaka pozytywny wpływ na postrzeganie Orlenu wywarła rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie 6 zł na akcję. To może skłonić rynek do wyższych oczekiwań, względem minimalnych poziomów z polityki dywidendowej, również w kolejnych latach. Poza tym pozytywnie odebrane zostały również wyniki za IV kwartał ubiegłego roku.

Jeśli w tym roku Orlen wypłaci dywidendę w zapowiadanej wysokości, to będzie ona najwyższa w historii spółki. Dla porównania w ubiegłym roku określono ją na 4,15 zł, a dwa lata wcześniej na 5,5 zł. Na obecną proponowaną do wypłaty kwotę składa się progresywna dywidenda gwarantowana w wysokości 4,5 zł (w każdym następnym roku ma rosnąć o 0,15 zł) oraz 1,5 zł dodatkowej premii, która co do zasady zależy od osiąganych wyników i sytuacji finansowej firmy. Co równie ważne, zarząd zadeklarował, że w przyszłości będzie dążył do podwyższania dywidendy.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Orlen planuje duże inwestycje i wzrost dywidendy Nowa strategia Orlenu do 2035 r. przewiduje przeznaczenie 350–380 mld zł na inwestycje i wypracowanie 500–550 mld zł skumulowanego zysku EBITDA LIFO.

Marże z paliw płynnych nadal są wysokie

Od dwóch miesięcy spadają w Polsce i Europie ceny detaliczne paliw płynnych. To przede wszystkim następstwo coraz niższych notowań ropy. – W tym roku na kurs tego surowca duży wpływ mają cła, coraz powszechniej wprowadzanie i zapowiadane w różnych państwach, oraz inne działania gospodarcze i polityczne ograniczające swobodną wymianę handlową i ograniczające rozwój światowej gospodarki, a w konsekwencji popyt na ropę. Z drugiej strony rośnie jej podaż chociażby w następstwie zwiększonej produkcji w krajach zrzeszonych w OPEC – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Dodaje, że czynnikiem sprzyjającym dalszym spadkom kursu ropy może być też liberalizacja handlu rosyjskim surowcem. Taki scenariusz jest możliwy, jeśli dojdzie do jakiejś formy zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Z danych e-petrol.pl wynika, że obecnie średnia cena oleju napędowego na polskich stacjach wynosi 6,12 zł, a benzyny Pb95 spadła do 5,98 zł. – Dalsze spadki są jak najbardziej możliwe, zwłaszcza w perspektywie najbliższych dwóch, trzech tygodni. W dłuższym terminie trudno cokolwiek przewidywać, gdyż otoczenie jest tak zmienne, że niemal każdy scenariusz można sobie wyobrazić – twierdzi Bogucki.