Najwyraźniej przekonały ich lepsze o oczekiwań wyniki i plany związane z wypłatą dywidendy. Zarząd zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego w zeszłym roku na wypłatę dywidendy.

Jakie wyniki Atrem osiągnął w 2024 r.?

Budowlana spółka pochwaliła się skokową poprawą wyników w 2024 r. notując 15,6 mln zł skonsolidowanego zysk netto, co oznacza wzrost o ponad 160 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA rok do roku niemal podwoiła się osiągając poziom 21,7 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 187,4 mln zł i były o blisko 32 proc. wyższe niż rok wcześniej. Łączna wartość kontraktów pozostałych do realizacji na koniec grudnia 2024 roku wyniosła 435 mln zł.

Zarząd Atremu rekomenduję wypłatę dywidendy

Jednocześnie spółka przedstawiła swoje plany odnośnie do podziału zysku za 2024 r. Zarząd Atremu zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto spółki wypracowanego w zeszłym roku na dywidendę, co daje wypłatę ok. 1,69 zł na jedną akcję. Przy aktualnym kursie wynoszącym ok. 24,60 daje to stopę dywidendy na poziomie wynoszącym niemal 7 proc.

W ubiegłym roku spółka wypłaciła 0,49 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2023 r., a dwa lata temu było to 0,11 zł.