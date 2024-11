Rynek ocenia GPW

Jak rynek ocenia kierunki rozwoju zaprezentowane przez GPW? - To co mi się podoba to fakt, że GPW skupia się na podstawowym biznesie bez nadmiernej dywersyfikacji przychodów. Jeżeli chodzi o cele finansowe to EBITDA w 2027 jest zbieżna z naszymi oczekiwaniami. W polityce dywidendowej podoba mi się możliwość wypłaty dywidendy śródrocznej - mówi Mikołaj Lemańczyk, analityk BM mBanku. - Z drugiej strony wiele z przedstawionych inicjatyw i pomysłów jest niezależna od GPW (regulacje) oraz jest czasochłonna (np. edukacja czy zmiana modelu oszczędzania Polaków). Na ich efekty będzie trzeba czekać daleko poza horyzont strategii 2027 r.. Brakuje jakiegoś strukturalnego pomysłu na zwiększenie istotności rynku kapitałowego w Polsce, chociaż nie ukrywam, że trudno było się spodziewać tego typu pomysłu. Raczej mamy do czynienia z wieloma mniejszymi inicjatywami, która każda marginalnie może poprawić sytuację GPW, jeżeli uda się je wprowadzić - dodaje Lemańczyk.

Przedstawiciele rynku kapitałowego podkreślają z kolei, że sam dokument jest krokiem w dobrą stronę. - Grupa kapitałowa GPW jest obecnie olbrzymia. Celów i działań do wykonania jest więc mnóstwo. Z jednej strony pracowaliśmy nad tym, by niczego w tym dokumencie nie zabrakło, a z drugiej strony musieliśmy też uważać na to, by był on w miarę przystępny dla odbiorców. Z mojej perspektywy niezwykle ważny jest element corporate governance i cieszę się, że na ten element zwraca także uwagę minister aktywów państwowych. Cały dokument świadczy również o tym, że mamy powrót do korzeni czyli podstawowego biznesu. Giełda jest przecież po to, aby emitenci mogli na niej pozyskiwać kapitał, a inwestorzy pomnażali swoje pieniądze. Liczę, że do tego na giełdzie będziemy dążyć - mówił Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW i członek Rady Giełdy.

Pozytywnie dokument GPW oceniał także Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. - Giełda pokazała, że ma obowiązek tworzyć wartość dla akcjonariuszy, ale jednocześnie nie koncentruje się tylko na sobie, ale na całym rynku. Szczególnie istotna jest też aktywizacja współpracy z firmami inwestycyjnymi, które pomagają spółkom wejść na giełdę i pozyskać kapitał, a także obsługują inwestorów. Tego przez ostatnie osiem lat nie było - mówi Markiewicz.