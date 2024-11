- Jesteśmy zadowoleni z wyników grupy kapitałowej GPW w trzecim kwartale. Solidny wzrost przychodów jest efektem dobrej koniunktury na krajowym rynku akcji oraz rosnącej sprzedaży danych rynkowych, przy stabilnych przychodach segmentu towarowego i utrzymanej kontroli kosztów. Drugi kwartał z rzędu mamy dynamikę kosztów niższą niż dynamika wzrostu przychodów, co przekłada się na poprawę rentowności - podkreśla Marcin Rulnicki, członek zarządu GPW.

Rekordy na rynku akcji

Warszawskiej giełdzie sprzyja sytuacja na rynku wtórnym akcji. W ciągu trzech kwartałów tego roku obroty na rynku głównym wyniosły 250,4 mld zł, co jest rekordowym osiągnięciem w tym okresie. - Wzrost obrotów i wysoka płynność w trzecim kwartale potwierdzają, że warszawska giełda jest istotnym rynkiem kapitałowym w Europie. Nasze wyniki to efekt dobrej koniunktury na rynku akcji i poprawiającej się kontroli kosztów. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był debiut grupy Żabka – czwarta największa oferta w historii GPW i jednocześnie czwarte największe IPO w Europie w tym roku. Liczmy, że ten debiut zachęci inne spółki do wejścia na warszawski parkiet, a kolejne znaczące IPO wydarzy się jeszcze w tym roku – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Po trzech kwartałach 2024 roku przychody grupy GPW osiągnęły rekordowy poziom 351,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,7 proc.. Wynik EBITDA w okresie trzech kwartałów 2024 roku wyniósł 116,0 mln zł i był o 2,1 proc. niższy wobec wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2023 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach bieżącego roku sięgnął 108,9 mln zł, co stanowi spadek o 2,2 proc. rdr. EBITDA skorygowana o wpływ zdarzenia jednorazowego wzrosła w tym czasie o 2,8 proc. rdr do 121,8 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o zdarzenie jednorazowe wzrósł o 3,1 proc. do 114,7 mln zł.

GPW zwiększa budżet WATS

GPW z jednej strony mocniejszą uwagę przykłada do kontroli kosztów, ale z drugiej strony podjęta została także decyzja o zwiększeniu budżetu na projekt WATS. Planowany budżet wytworzenia wersji V1 WATS obsługującej rynki GPW oraz BondSpot wynosi obecnie 133,9 mln zł. Wytworzenie do końca 2025 wersji V2, która pozwoli na obsługę rynku All2All BondSpot oraz przeprowadzenie w drugiej połowie 2025 roku analizy wersji V3 obejmującej obsługę instrumentów pochodnych, jest obecnie wyceniane na 19 mln zł. - Zaktualizowany budżet pozwoli na dokończenie prac wytwórczych oraz wdrożenie systemu zgodnie z precyzyjnie i szczegółowo zaplanowanym zakresem zadań. Obejmuje ponadto opracowanie projektu i wytworzenie na bazie systemu WATS nowej platformy dla rynku All2All BONDSPOT, której założenia są obecnie uzgadniane oraz rozpoczęcia analizy wersji V3. Aktualizacja budżetu, na finalnym etapie projektu, pozwala na bardzo precyzyjne określenia niezbędnych nakładów – podkreśla Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW.