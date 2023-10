Po dwóch tygodniach przerwy rentowność obligacji USA wróciła do wyznaczania nowych szczytów trendu, co w tym wypadku oznacza poziomy najwyższe od 2007 r. Dziesięciolatki zbliżały się w czwartek do 5 proc., a trzydziestoletnie papiery już tę barierę przeskoczyły. W ślad za amerykańskimi papierami rosła także rentowność obligacji w Europie, w tym także w Polsce. Rentowność naszych dziesięciolatek wzrosła do 5,83 proc., to jest poziomu sprzed wyborów, ale szczyt z pierwszych dni października jest jeszcze bezpieczny (6 proc.), nie wspominając o szczycie trendu sprzed roku (9 proc.).