Nadzór pod nadzorem

Jak zatem rozwiązać problem? Może warto najpierw gruntownie przejrzeć listę firm, w których SP ma udziały. Dobry zarządzający wie, że gdy ma spółkę w portfelu, ale jednocześnie obecnie by jej nigdy tam nie umieścił (gdyby nie miał), z portfela powinien ją usunąć. Podobnie powinien postąpić SP – czy dziś np. kupiłby daną firmę? Jeśli nie, taką firmę należy jak najszybciej sprzedać czy w 100 proc. sprywatyzować. To trudne? Napotykające opór władz takiej firmy oraz potencjalnych zainteresowanych objęciem kluczowych w niej stanowisk? Oczywiście. Ale wydaje się że konieczne. Gdy już ten krok będzie za nami, wtedy można zastanowić się co dalej.

A co ze spółkami, w których państwo posiada udziały uznane za strategiczne (porty, energetyka itp.). Ich strategia faktycznie powinna być spójna ze strategią gospodarczą rządu. Takie firmy powinny być jednak w 100 proc. państwowe (patrz prywatyzacja EDF we Francji) – obecność innych akcjonariuszy nie ma w tym przypadku moim zdaniem sensu (np. nikt się z nimi nie liczy). Tak więc pożytki z ich działalności otrzyma Skarb Państwa, więc i pośrednio wszyscy obywatele (jako pośredni akcjonariusze). Może należałoby pójść drogą Norwegii/Singapuru i powołać niezależny fundusz majątkowy, który przejąłby udziały w spółkach strategicznych? Państwo określiłoby długoterminowe cele strategiczne i pilnowało ich realizacji (na szczeblu funduszu, nie firmy), ale w żaden sposób nie ingerowało w bieżące zarządzanie spółkami. Działalność funduszu nadzorowałaby rada złożona z ekspertów z sektora prywatnego, wybieranych w transparentnym procesie, której członkowie byliby powoływani na kilka lat, a ich usunięcie byłoby utrudnione (zabezpieczyłoby to ciągłość funkcjonowania w przypadku zmian na scenie politycznej). Spółki funduszu podlegałyby regularnym i ogólnie dostępnym audytom zewnętrznym (obecnie pewną wadą systemową jest brak pełnej transparentności i ujawniania informacji o finansach spółek Skarbu Państwa – o ile jeszcze w przypadku spółek giełdowych problem ten nie występuje, to już analiza wyników finansowych czy transakcji z podmiotami powiązanymi i wynagrodzeń kadry zarządzającej w spółkach niepublicznych jest utrudniona). Proponowany fundusz wybierałby władze w firmach, gdzie jest akcjonariuszem, a jakakolwiek ingerencja w ten proces przez polityków byłaby prawnie zakazana.

Aby jednak powyżej opisaną zmianę, polegającą na przeniesieniu ciężaru zarządzania spółkami SP do niezależnego podmiotu, wdrożyć, należałoby się zmierzyć z kwestią opisaną na początku (niechęć do oddania kontroli nad nimi przez Skarb Państwa). Może więc warto zacząć od sprzedaży części firm (uzyskane środki przeznaczyć na cele bardziej służące ogółowi), bo do celu znalezienia sposobu na powołanie apolitycznego ciała, dbającego o długoterminowy rozwój firm i realizacje celów SP, zgłoszony projekt niestety zbytnio nie przybliża.