Kapitał ludzki w cenie

Deficyt finansów publicznych w 2024 r. przebił 200 mld zł (prawie 7 proc. PKB), a i ta kwota nie uwzględnia części wydatków zbrojeniowych. Gdybyśmy posłużyli się znanym z finansów wskaźnikiem koszty/dochody, to wyniósł on ponad 130 proc. Słabo. Tym samym relacja dług/PKB wzrosła z 49,5 proc., do około 56 proc., i niewykluczone, że w ciągu roku przekroczy 60 proc.