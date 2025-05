W różnorodności siła

DEI to regulacje mające na celu promowanie w organizacji wartości w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności. Odpowiedzią firm na potrzeby DEI może być zwiększenie reprezentacji różnych grup społecznych w miejscu pracy, eliminowanie dyskryminacji i nierówności w zatrudnieniu, wynagrodzeniach i awansach oraz tworzenie inkluzywnego środowiska poprzez budowanie kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik czuje się akceptowany i ma możliwość pełnego uczestnictwa.

Wielka Brytania to kolejny kraj po Stanach Zjednoczonych, który postanawia odejść od tych regulacji. Tuż po objęciu stanowiska Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze eliminujące preferencje DEI w kontraktach federalnych i wprowadził wymagania, że wykonawcy nie będą angażować się w nielegalną dyskryminację. Za decyzją Trumpa poszły również działania amerykańskich firm. W tej grupie znalazły się Pepsi, Ford, Disney, Walmart, Amazon czy Meta.

Przy takiej okazji zawsze pojawia się pytanie, czy kwestie różnorodności mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw? W tym przypadku z odpowiedzią przychodzą wyniki wielu badań. Z analiz przeprowadzonych w latach 2020–2024 dotyczących wpływu różnorodności ze względu na płeć na wyniki finansowe przedsiębiorstw wykazano kilka istotnych wniosków. Zwiększona różnorodność płciowa w zarządzie i radzie nadzorczej przedsiębiorstwa wiąże się z lepszymi wynikami finansowymi. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa z większą liczbą kobiet na stanowiskach decyzyjnych osiągają wyższe zyski i wyższą efektywność operacyjną. Dywersyfikacja płciowa w zespołach zarządzających może przyczynić się do większej innowacyjności i kreatywności. Ponadto różnorodność sprzyja różnorodności perspektyw, co prowadzi do lepszej zdolności do rozwiązywania problemów i tworzenia nowych pomysłów. Co ważne, przedsiębiorstwa z większą równowagą płci w zarządzie są bardziej odporne na kryzysy. Wreszcie badania pokazują, że takie przedsiębiorstwa mają większą elastyczność i zdolność adaptacji w trudnych sytuacjach, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe w długim okresie.

Uważa się również, że wprowadzenie różnorodności w przedsiębiorstwach może zwiększyć ich reputację i zaufanie klientów. Klienci coraz bardziej preferują firmy, które promują równość i różnorodność, co przekłada się na większą lojalność i zaangażowanie klientów. Przedsiębiorstwa z większą równowagą płciową w zarządzie mają większą zdolność do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Różnorodne środowisko pracy przyciąga różnorodne talenty i umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Mimo zmian w podejściu do kwestii różnorodności w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Europie kontynuowane są działania ogłoszone w ubiegłym roku dotyczące wprowadzania dyrektywy różnorodności, tzw. Women on Boards. Zgodnie z założeniami regulacje te zobowiązują spółki giełdowe i duże przedsiębiorstwa do stosowania parytetu płci w zarządach i radach nadzorczych i mają zostać wdrożone do krajowych przepisów państw członkowskich do końca czerwca 2026 roku. Warto podkreślić, że w kontekście deregulacji unijnej Omnibus dyrektywa ta nie była przedmiotem dyskusji, a więc wszystko wskazuje na to, że należy się przygotować na jej wdrożenie zgodnie z pierwotnymi założeniami.