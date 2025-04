Wpływ stanowiska nadzoru na usługi copy tradingu

KNF wskazuje, że copy trading, czyli kopiowanie portfeli inwestorów, może w zależności od modelu działania podlegać pod różne kategorie usług maklerskich, takie jak zarządzanie portfelem, doradztwo inwestycyjne czy wykonywanie zleceń. Wszystkie te usługi wymagają stosownego zezwolenia KNF. Stanowisko UKNF z 3 czerwca 2024 r. jest zbliżone do stanowiska Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z 30 marca 2023 r. („Supervisory Briefing on supervisory expectations in relations to firms offering copy trading services”).

Czym jest copy trading

Copy trading to funkcja pozwalająca inwestorom na automatyczne kopiowanie transakcji innych inwestorów. W praktyce oznacza to, że inwestorzy mogą automatycznie naśladować decyzje inwestycyjne wybranych traderów. Może to obejmować kopiowanie składu portfela lub pojedynczych transakcji. Zależnie od modelu sygnały transakcyjne mogą pochodzić od klientów firmy inwestycyjnej lub zewnętrznych dostawców. KNF wyjaśnia, że takie działania mogą stanowić usługi maklerskie, takie jak zarządzanie portfelem, doradztwo inwestycyjne czy przyjmowanie i przekazywanie zleceń. W Polsce wymagają one zezwolenia KNF i spełnienia wymagań określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która implementuje przepisy dyrektywy MiFID.

Modele copy tradingu

W stanowisku UKNF wskazuje m.in., że usługa zarządzania portfelem może mieć miejsce wówczas, gdy firma inwestycyjna automatycznie składa zlecenia w imieniu klienta na podstawie kopiowanego portfela. Z kolei z doradztwem inwestycyjnym możemy mieć do czynienia, gdy klient otrzymuje propozycje kopiowania portfeli inwestorów, co może być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne. Natomiast z przekazywaniem zleceń wtedy, gdy jedna firma dostarcza narzędzie do kopiowania, a inna realizuje transakcje.

Wpływ na firmy inwestycyjne

Poza koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia firma inwestycyjna powinna np. zapewnić, że osoby, których transakcje są kopiowane, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane przepisami prawa. W odniesieniu do usługi doradztwa inwestycyjnego firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje. Z kolei w przypadku zarządzania portfelem firma inwestycyjna ma obowiązek zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych.

Charakter prawny stanowiska UKNF

Stanowiska KNF i ESMA nie są prawnie wiążące, lecz mają duży wpływ na praktyki rynkowe. Ich celem jest ochrona inwestorów przed ryzykami związanymi z brakiem kontroli nad kopiowanymi decyzjami inwestycyjnymi. Niezastosowanie się do nich może prowadzić do kontroli, zaleceń lub postępowań wyjaśniających. Może także pociągać za sobą ryzyko negatywnej oceny działalności, które ma wpływ nie tylko na relacje z klientami i partnerami biznesowymi, ale w dalszej konsekwencji może prowadzić do wydania przez KNF decyzji sankcyjnej na podmiot nadzorowany lub złożenia przez nadzorcę zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności nadzorowanej bez odpowiedniego zezwolenia.