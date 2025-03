Dlaczego Hamlet nie byłby dobrym przedsiębiorcą

Co dobrego daje brak wątpliwości? Bo że wywołuje bardzo pozytywne skutki w niektórych dziedzinach, to rzecz chciałoby się przewrotnie powiedzieć więcej niż pewna. Na przykład związki między ludźmi umacnia. Nawet jeśli oznacza to porażenie zmysłów przez jakieś zaślepienie, to warto zakosztować takiego awanturnictwa. A w biznesie? A w inwestowaniu? Często słyszymy o ludziach wielkiego sukcesu biznesowego, którzy nie mieli wątpliwości i, zdaniem wielu, właśnie dlatego ten sukces osiągnęli. Znam kilka takich przykładów, a o wielu słyszałem. Mam wprawdzie co do tego znowu wewnętrzne wahanie, czy na pewno można się z tym zgodzić jako regułą ogólną. Ale przeważa u mnie przekonanie, że rzeczywiście to nieposiadanie wątpliwości co do tego, co powinno być zrobione, a co nie, jest decydującym czynnikiem powodzenia w biznesie. I może wskutek tego tworzenie fantazyjnych start-upów, z których czasem wyrasta coś dużego, jest głównie domeną ludzi młodych. Co by oznaczało, że statystyki dotyczące tzw. founderów takich firm zbiegają się z refleksją Jana Englerta i z popularnym przekonaniem, że do biznesu potrzebne jest przede wszystkim unikanie hamletyzowania.

Być może jest tak, że sztuczna inteligencja zmieni paradygmat również w tym aspekcie. Ba, może ona właśnie po to powstaje w pierwszym rzędzie. A może nawet do tego jednego da się sprowadzić istotę całego przedsięwzięcia: jego celem byłoby stworzenie mechanizmu rozumowania, pozbawionego pola dla wątpliwości.

Może jest tak, że ludzkość miewała różne marzenia-pragnienia, jak na przykład marzenie ikarowe, by umieć latać (bez nagłego, niekontrolowanego spadania). Marzenia uświadomione, a dążenie do świata bez wątpliwości byłoby akurat mniej świadome. A nawet było kontestowane, bo gdyby nie było, to właściwie rozwój – naukowy, techniczny, kulturowy, wszelki – byłby niewytłumaczalny i nawet nie mógłby zaistnieć. Aż wreszcie wiek XXI, jak dotąd ceniący przede wszystkim pragmatyzm i praktyczność, postanowił utemperować postawę opartą na posiadaniu wątpliwości i podważaniu status quo.

Sztuczna inteligencja rozwiąże wszystkie problemy i koniec końców sprezentuje nam nową opowieść na temat świata. A my ją przyjmiemy, bo będzie to wizja najbardziej logiczna, zupełna i metodycznie najszerzej i najgłębiej oparta na danych, spośród wszystkich znanych do tej pory. Zresztą to przecież ludzie powołują do życia algorytmy i tego ojcostwa-macierzyństwa nie sposób się wyprzeć (wprawdzie do pewnego momentu, gdy algorytmy będą się już uczyć same, bez zapośredniczeni tego procesu przez ludzi).

Jak wtedy będzie wyglądało prowadzenie biznesu i, mówiąc bardziej ogólnie, zarabianie pieniędzy? Chyba nikt nie ma na ten temat odpowiedzi nie grzęznącej w hipotezach i wątpliwościach. Ani Hamlet, ani nawet, ośmielę się powiedzieć, Harari. A przecież nie mówimy o czymś, co może się zdarzyć dopiero pod koniec stulecia. To będzie wkrótce. Za kilka lat czy aż za kilkanaście?