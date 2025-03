Refleksje na Nowy Rok (to nie pomyłka)

Co daje opisywanie przeżyć, najlepiej w formie pamiętnika? Dlaczego mielibyśmy to robić? Czy za mało piszemy e-maili, wiadomości, komentarzy? Przecież relacjonujemy w nich to wszystko. Co jeszcze miałoby dawać pisanie pamiętnika? Pamiętnika, dziennika czy notesu z własnymi myślami. Jakkolwiek to nazwiemy, chodzi o osobiste zapiski.

Po pierwsze, mózg pracuje inaczej niż wtedy, gdy klepiemy w klawiaturę czy w ekranik. Ma to przyczynę w utrzymywaniu ciągłości, fizycznej i neurologicznej, między mózgiem, ręką a obrazem pisma powstającego w efekcie tego połączenia. Związek ten jest zerwany, gdy uderzamy w urządzanie elektroniczne, a litery wyświetlają się na ekranie. To tak, jak iść pieszo albo jechać na rowerze czy autem – kontakt z ziemią jest bezpośredni lub pośredni. Z tego fenomenu wynika coś praktycznego. Jak często się mówi, jeśli opiszesz problem, to już go w połowie rozwiązałeś. Potwierdzam, działa.

Po drugie, pisanie pozwala zrozumieć zewnętrzne punkty widzenia na daną sprawę. To jest coś w rodzaju poszerzenia funkcji poznawczych. Bardzo wielu z nas i bardzo często dąży do tego, by poznać czyjąś opinię w danej sprawie. Temu służyć może pisanie pamiętnika, mimo że kojarzy się ono jedynie z obcowaniem z samym sobą. To się wiąże z rozwiązywaniem problemów, od czego zacząłem wyliczenie.

Po trzecie, pisanie pełni też funkcję terapeutyczną. Mój bliski kolega przysłał mi właśnie na WhatsAppie cytat: „The purpose of life is a life with purpose.” A więc – jak żyć? To dopiero temat do pamiętnika. A może właśnie przez opisywanie własnych rozterek i niepokojów dojdzie się do czegoś ważnego i wartościowego? Co pisząc, dziękuję zarazem Adamowi Jenkinsowi, że nawiedził mnie nagle tym cytatem, akurat gdy jestem w Akre, gdzie za kilka godzin zacznie się Nowruz, czyli perski nowy rok. Przywitanie wiosny, a jednocześnie manifestacja wolności i niezależności.

Po czwarte, pisanie pamiętnika jest też po to, aby coś po nas zostało. Aby na przykład nasze dzieci miały do czego, a raczej do kogo, wrócić. A także ich dzieci i dzieci tych dzieci, które być może będą mieszkać w mieszkaniach i domach, które jako majątek gromadziliśmy przez całe życie. Chociaż jest równie prawdopodobne, że w tych domach będą mieszkać za sto lat jacyś zupełnie obcy ludzie, a inne pieczołowicie gromadzone majątki nie będą już nawet na wysypiskach śmieci. Bo zostaną na szczęście unicestwione przez dobre, chroniące planetę, technologie.

Pomyślmy o zwykłej doczesności i czy w niej przyda się dotknięcie długopisu lub ołówka i poprowadzenie ich po papierze? Aby, na przykład, opisywać przygody z inwestowaniem? Czy funkcja „zrozumieć lepiej własne motywacje i emocje” to jest coś potrzebnego inwestorowi? Tak. Czy funkcja terapeutyczna również? Tak. Czy funkcja „napisz, a poznasz substytut zewnętrznego punktu widzenia” byłaby przydatna? Zdecydowanie tak. Czy pamiętnik jako akt założycielski rodzinnej sagi o mocowaniu się z życiem miałby wartość, nawet gdyby opowiadał „tylko” o żywocie gracza giełdowego? To pytanie zostawiam bez odpowiedzi.