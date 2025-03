Szalona zmienność na rynkach finansowych

Z mojego punktu widzenia, czyli obserwatora i analityka rynków finansowych, jak na razie skutek tej polityki poprowadził do korekty na rynkach akcji, osłabienie dolara i do szalonej zmienności. Nie przypominam sobie okresu, w którym jednego dnia WIG20 traci 4 proc., a kolejnego zyskiwał tyle samo. Podobnie zachowywał się niemiecki DAX. Jak w takiej sytuacji zarządzający funduszami mają podejmować racjonalne decyzje?

Dla Europy jest jeden pozytyw i jeden nieoczywisty minus wojny handlowej prezydenta Trumpa. Giełdom europejskim i euro pomagała zapowiedź zmiany niemieckiej konstytucji tak, żeby wydatki na zbrojenia i bezpieczeństwo nie wchodziły w limit deficytu (0,35 proc. PKB). Alternatywa dla Niemiec i Lewica mogą zablokować zmiany w konstytucji, ale zapewne się na to nie odważą. Poza za tym tworzące (najpewniej) koalicję powyborczą CDU/CSU i SPD zgodziły się na utworzenie wartego 500 mld EUR funduszu rozbudowy infrastruktury (połowa polskiego PKB). Określane jest to mianem prawdziwej „bazooki”, czyli potężnego wsparcia dla gospodarki.

To pomoże też oczywiście i naszej gospodarce. Tak też jak pomoże jej zamknięcie procedury nadmiernego deficytu, bo Komisja Europejska najpewniej pójdzie za głosami ze szczytów państw unijnych i wykluczy wydatki zbrojeniowe z deficytu branego pod uwagę przy wszczynaniu tej procedury. Państwa UE mają też bardzo zwiększyć wydatki zbrojeniowe. Między innymi z powyższych powodów, po chwilowym, dwudniowym, mocnym osłabieniu, potężnie umocnił się złoty.

To umocnienie było, po pierwsze, wynikiem wzrostu kursu EUR/USD, który utworzył podwójne dno, czyli dał sygnał sprzedaży dolara. Nawiasem mówiąc, słaby dolar bardzo będzie się administracji USA podobał – zwiększy konkurencyjność gospodarki i zmniejszy zadłużenie. Są głosy mówiące o bardzo specyficznych i nowatorskich metodach, którymi USA mogą obniżyć zadłużenie. Po drugie, umocnienie złotego wynikało po części z tego, co widzieliśmy (ja wolałbym nie widzieć) w Gabinecie Owalnym podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz z wstrzymania pomocy USA dla Ukrainy.

Pamiętać trzeba, że rynki kierują się inną logiką niż politycy. Niekoniecznie to, co wydaje się być dobre/złe politykom i społeczeństwom, jest takie dla rynków. To, czy Ukraina wyjdzie z wojny wzmocniona, czy osłabiona nie ma dla rynków najmniejszego znaczenia – liczy się tylko to, że wojna zakończy się szybko i przyszłe zyski z tego wynikające. Działania USA, osłabiające Ukrainę, zwiększają prawdopodobieństwo szybszego zakończenia wojny, co najwyraźniej jest celem Trumpa. Perspektywa zawieszenia broni zwiększa chęć kupna złotego. Wewnętrzny sprzeciw budzi to, że jeśli Unia Europejska wejdzie w miejsce USA (finansowo i częściowo militarnie), to wojna się przedłuży, a rynki zareagują negatywnie.

A jaki jest nieoczywisty minus dla Europy wojny handlowej Trumpa? Ronald Reagan doprowadził do upadku ZSRR, między innymi nasilając wyścig zbrojeń, którego gospodarka ZSRR nie wytrzymała. Trump zmusza Europę do wydawania potężnych pieniędzy na zbrojenia. Nie twierdzę, że gospodarka unijna tego nie udźwignie. Damy radę, ale czy wystarczy pieniędzy na rozwijanie sztucznej inteligencji i chronienie dobrostanu społeczeństw? Mam bardzo duże wątpliwości...