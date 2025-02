Czy polskie MŚP są gotowe na erę fuzji i przejęć?

Sektory z potencjałem

W Polsce istnieją sektory, które wyjątkowo skorzystałyby na konsolidacji. Przemysł, handel, IT czy e-commerce to dziedziny, gdzie skala ma kluczowe znaczenie. Małe przejęcia mogą w krótkim czasie przerodzić się w wielkie sukcesy, o ile zostaną dobrze zaplanowane. Przykłady firm takich jak R22 czy Grupa Pracuj pokazują, że umiejętnie zrealizowane M&A pozwalają nie tylko na wzrost skali, ale także na ekspansję międzynarodową.

Gotowi na transformację, ale czy na fuzje?

Proces fuzji to jednak nie tylko kwestia finansów i strategii. To także rewolucja organizacyjna, kulturowa i mentalna. Dla wielu polskich MŚP oznacza to konieczność zmiany dotychczasowego sposobu zarządzania. Drobiazgowe procesy due diligence, negocjacje czy integracja dwóch firm to ogromne wyzwanie. Czy polscy przedsiębiorcy są na to gotowi? Niestety wielu z nich wciąż traktuje firmę jako ‚dziecko”, nad którym chcą mieć pełną kontrolę.

M&A jako sposób na sukcesję

Problem sukcesji w polskich firmach narasta – według szacunków nawet 30 proc. właścicieli MŚP w Polsce stanie wkrótce przed decyzją komu przekazać stery. M&A może być w tym przypadku optymalnym rozwiązaniem. Przejęcie przez większego partnera lub fundusz pozwala zapewnić ciągłość firmy, a jednocześnie uwolnić kapitał właściciela.

Ekspansja międzynarodowa

Dla wielu MŚP przejęcie zagranicznego podmiotu może być biletem do globalnej gry. Przykłady polskich firm, które skutecznie przejęły spółki za granicą, pokazują, że odwaga i odpowiednia strategia mogą otworzyć drzwi do nowych rynków. Przejęcie to nie tylko dostęp do klientów, ale także do know-how i technologii, których rozwój własnymi siłami zająłby lata.

Edukacja kluczem do sukcesu

Wszystkie te wyzwania sprowadzają się do jednego mianownika: braku edukacji. Polskie MŚP potrzebują większej świadomości na temat procesów M&A – ich korzyści, ryzyk i narzędzi. Bez tego potencjał fuzji i przejęć pozostanie niewykorzystany, a krajowe firmy będą traciły dystans do zagranicznej konkurencji.

Era fuzji i przejęć nieuchronnie nadchodzi. To od polskich przedsiębiorców zależy, czy potraktują ją jako szansę czy zagrożenie. Pewne jest jedno: stagnacja nie jest opcją.