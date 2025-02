Inspiracje z krajów nordyckich

Dobrym przykładem takiego podejścia są chociażby kraje nordyckie. Od dziesięcioleci przyciągają one uwagę, stanowiąc przykład skutecznego stąpania po ścieżce rozwoju, pomimo zmieniających się uwarunkowań globalnych, technologicznych i społecznych. Nie oznacza to, że nie przechodzą przez kryzysy, ale potrafią z nich wyjść dodatkowo wzmocnione.

Co równie istotne z naszego punktu widzenia, w większości przypadków są to kraje członkowskie Unii Europejskiej, a więc mierzą się z tego samego typu wyzwaniami co my, związanymi z funkcjonowaniem w ładzie wielopoziomowego zarządzania. Co więcej, nie oglądając się na polityki unijne (a być może trochę wbrew tym uniwersalnym receptom), były w stanie stworzyć efektywnie działające systemy innowacji i rynki kapitałowe, osiągnięcie warte odnotowania, bo unikalne w skali UE.

Przechodząc do szczegółów. Otóż, choć poszczególne kraje nordyckie różnią się między sobą, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to ich sukces opiera się niezmiennie na skutecznym połączeniu wolnorynkowej gospodarki z rozbudowanym, ale inteligentnym systemem opieki społecznej. Słowo „inteligentnym” jest tu kluczowe, bo w przeciwieństwie do rozwiązań socjalnych stosowanych w wielu innych państwach UE nie przeszkadza on w zapewnieniu elastyczności działania firm. To połączenie – wolnorynkowej gospodarki i wsparcia społecznego – zasadza się z kolei na kilku fundamentalnych zasadach.

Pierwsza z nich to zbudowanie w społeczeństwie powszechnego przekonania, że można stworzyć lepszą przyszłość i że w związku z tym warto inwestować. A na dodatek, że inwestycje są i będą bezpieczne. Kluczem do tego jest wysoki poziom zaufania społecznego, w tym w szczególności do instytucji publicznych. Nie wzięło się ono znikąd – to pochodna dziesięcioleci efektywnego funkcjonowania zasad praworządności (rule of law), które gwarantują bezpieczeństwo procesów biznesowych. Nie oznacza to oczywiście eliminacji możliwości biznesowej czy osobistej porażki, ale taka porażka nie wyklucza i pozwala podjąć kolejną próbę.

Innym istotnym źródłem zaufania do instytucji publicznych jest ich zdolność do ewolucji, elastycznego dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań.

Druga z fundamentalnych zasad odnosi się do myślenia i działania w długiej perspektywie. Przejawia się to m.in. w podejściu do struktury akcjonariatu nordyckich firm, gdzie znacznie częściej niż w pozostałych częściach Europy można znaleźć udziałowców ukierunkowanych na długofalowy rozwój firmy, a nie krótkoterminowe zyski. Taki model wspiera stabilność gospodarczą i umożliwia lepsze planowanie strategiczne.